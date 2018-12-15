Два человека госпитализированы после столкновения легковушек в Минске

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске два человека попали в больницу после столкновения Volkswagen с Jaguar, сообщает телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома, передает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня примерно в 9:30 на пересечении улиц Орловской и Нововиленской. По информации ГАИ, водитель автомобиля Jaguar двигался по улице Нововиленской со стороны переулка Червякова и совершил столкновение с движущимся со стороны проспекта Победителей по улице Орловской автомобилем Volkswagen. В результате столкновения Volkswagen совершил наезд на бордюрный камень, опрокинулся и наехал на светофор. Водитель и пассажир Volkswagen госпитализированы.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работают сотрудники столичной Госавтоинспекции, представитель следствия и специалист ГКСЭ по Минску.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома