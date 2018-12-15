﻿ Два человека госпитализированы после столкновения легковушек в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два человека госпитализированы после столкновения легковушек в Минске

16.12.2018 11:29 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Два человека госпитализированы после столкновения легковушек в Минске
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске два человека попали в больницу после столкновения Volkswagen с Jaguar, сообщает телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома, передает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня примерно в 9:30 на пересечении улиц Орловской и Нововиленской. По информации ГАИ, водитель автомобиля Jaguar двигался по улице Нововиленской со стороны переулка Червякова и совершил столкновение с движущимся со стороны проспекта Победителей по улице Орловской автомобилем Volkswagen. В результате столкновения Volkswagen совершил наезд на бордюрный камень, опрокинулся и наехал на светофор. Водитель и пассажир Volkswagen госпитализированы.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работают сотрудники столичной Госавтоинспекции, представитель следствия и специалист ГКСЭ по Минску.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске два человека попали в больницу после столкновения Volkswagen с Jaguar, сообщает телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома, передает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко созвал «тайное» совещание после предложений Москвы о «тотальной интеграции»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика