Открылась фотовыставка «100 лет после Великой войны». О Первой мировой

15 декабря 2018 года в выставочном пространстве «Прастора КХ» открылась фотовыставка «100 лет после Великой войны».



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Организаторы предложили свой взгляд на историю Первой мировой войны. Это не схемы с разноцветными стрелками, пересекающими страны и означающие движение войсковых соединений.



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И не диаграммы с цифрами и перечислениями номеров частей, количество воюющих и погибших. Все – проще и страшнее.



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Первая мировая война. Первая массовая мобилизация. Первые женщины, заменившие мужчин у станков, во имя войны. Первые дети, которые вынуждены самостоятельно организовывать свою жизнь без опоры на уже погибших или пропавших без вести родных и близких. Первый геноцид и первые пластические операции для людей с «ломаными лицами» и посттравматическим синдромом. Первые беженцы – европейцы в Европе.