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Открылась фотовыставка «100 лет после Великой войны». О Первой мировой
16.12.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
15 декабря 2018 года в выставочном пространстве «Прастора КХ» открылась фотовыставка «100 лет после Великой войны».
Организаторы предложили свой взгляд на историю Первой мировой войны. Это не схемы с разноцветными стрелками, пересекающими страны и означающие движение войсковых соединений.
И не диаграммы с цифрами и перечислениями номеров частей, количество воюющих и погибших. Все – проще и страшнее.
Первая мировая война. Первая массовая мобилизация. Первые женщины, заменившие мужчин у станков, во имя войны. Первые дети, которые вынуждены самостоятельно организовывать свою жизнь без опоры на уже погибших или пропавших
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15 декабря 2018 года в выставочном пространстве «Прастора КХ» открылась фотовыставка «100 лет после Великой войны». Организаторы предложили свой взгляд на историю...
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