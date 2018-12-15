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Открылась фотовыставка «100 лет после Великой войны». О Первой мировой

16.12.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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15 декабря 2018 года в выставочном пространстве «Прастора КХ» открылась фотовыставка «100 лет после Великой войны». 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61604.php

Открылась фотовыставка «100 лет после Великой войны». О Первой мировой

Организаторы предложили свой взгляд на историю Первой мировой войны. Это не схемы с разноцветными стрелками, пересекающими страны и означающие движение войсковых соединений.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61604.php

Открылась фотовыставка «100 лет после Великой войны». О Первой мировой

И не диаграммы с цифрами и перечислениями номеров частей, количество воюющих и погибших. Все – проще и страшнее.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61604.php

Открылась фотовыставка «100 лет после Великой войны». О Первой мировой

Первая мировая война. Первая массовая мобилизация. Первые женщины, заменившие мужчин у станков, во имя войны. Первые дети, которые вынуждены самостоятельно организовывать свою жизнь без опоры на уже погибших или пропавших без вести родных и близких. Первый геноцид и первые пластические операции для людей с «ломаными лицами» и посттравматическим синдромом. Первые беженцы – европейцы в Европе.

 
 
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15 декабря 2018 года в выставочном пространстве «Прастора КХ» открылась фотовыставка «100 лет после Великой войны». Организаторы предложили свой взгляд на историю...
 
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