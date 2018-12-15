Жители Орловской д. 16/1 жалуются, что плохо им уложили асфальт у дома

Разные письма мы получаем на почту , на этот раз нам рассказали о ситуации с асфальтированием проезда к многоэтажному дому в городе Бресте по ул. Орловская 16/1 - там якобы плохо заасфальтировали этот самый проезд.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61603.php

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Мы попытались понять, как так получилось и действительно ли там всё плохо.

Позиция заявителя

Добрый день! Хотим Вас попросить опубликовать материал по поводу того, как происходит асфальтирование дворовых территорий в районе Восток, в частности по адресу Орловская 16/1.

Неоднократные телефонные жалобы в Горисполком и в другие службы не дают результата. Просили приехать и посмотреть, что у нас тут происходит. Говорят, что это делает фирма, которая еле "дышит". А нам то какое дело до этого... "дышит" она или не "дышит". Нам важен конечный результат! Что будет с этим сплошным асфальтированием после зимы, даже страшно представить...



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61603.php

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Сейчас после двух или трёх дождей вымыло этот асфальт. Стоят большие лужи, из машины не выйти. Все потому, что его укладывали не по технологии, без смолы, в пыль и грязь, да ещё и в дождь.

Было так: уложи часть асфальта в непогоду. Мы позвонили и сообщили в Горисполком. Там отреагировали, сказали что возьмут под контроль. Но не тут-то было - заасфальтировали всю территорию, а на следующий день начали вырезать этот-же асфальт для переделки! А сейчас подрезают латки в сплошном асфальтировании и латают эти латки. Это просто ужас какой-то..

Тут встаёт большой вопрос - кто и как принимает такую работу у этаких фирм. Как оказывается, никто эту фирму и не контролирует, не смотря на все жалобы. До сих пор не убран весь мусор и не доделан ремонт дорожного полотна! Наверное, ждут когда снег выпадет.



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Получается так, что мы люди для самих себя возле своего дома не заслуживаем качественный ремонт. И не можем повлиять на выполнение этой работы ни сами, ни через Горисполком и ответственных лиц. Ещё добавлю: эта фирма делает не первый двор в нашем районе. Пообщавшись с жильцами соседнего двора выяснилось, что у них такая же проблема, и грустный осадок после такого ремонта (он вроде был, но его не видно). Помогите!

Позиция КУП «Брестское ДЭП»

«Во-первых, сплошного асфальтирования, как пишется в письме, в этом дворе никто не обещал и не планировал. Этого и близко не было. Был тендер на ямочный ремонт, который выиграло «Брестское управление механизации». Качество выполнения работ нас не устроило, акт мы не подписали. По информации на вчерашний день, строительный мусор, образовавшийся после проведения работ – вывезли. Дальнейшие работы мы запретили по погодным условиям. Согласно договора, гарантийный срок на проведенные работы – 2 года. И если по весне вскроется плохое качество того, что уже сделано – они будут переделывать»

Взгляд со стороны

С одной стороны - да, там всё несколько безобразно и не достаточно качественно. На момент, когда делались фотографии, мусор уже убрали. Но латки на асфальте и его разрезы действительно присутствуют. Если уж делать так, чтобы потом переделывать, может быть не делать вовсе?

С другой стороны - асфальт как асфальт. Если не знать, что его совсем недавно ремонтировали и обновляли - можно ничего и не заметить. В других дворах есть намного похуже, а в некоторых ситуация может быть даже плачевная, и требующая немедленного вмешательства. А тут - он хоть есть. Зато автовладельцы паркуются на зелёной зоне, вы обратили внимание?