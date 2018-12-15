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Брест припорошило снежком: как ситуация в городе и на дорогах?
16.12.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Ещё вчера
Уже с вечера, когда была ещё плюсовая температура и снегом и "не пахло" коммунальные службы подсуетились, и посыпали подъёмы на мосту и путепроводы в Бресте. Стараются, помнят как было некрасиво в прошлый раз. Им одним далеко "не в кайф" выходить который раз на работу в воскресенье. Пока все отдыхают, в городе кипит работа. Расслабиться сегодня не получится - по прогнозу снег прекратится только завтра утром.
Нельзя сказать, что всё идеально - этого и не требуется на данном этапе, видно, что работы идут, автомобили нарезают круги, расчищая основные магистрали города. Хотя, конечно, улице в снежной каше. Ещё работы и работы.
На самом деле проехать можно - если не требовать от автомобиля невозможного и соблюдать скоростной режим.
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Ещё вчера синоптики предупредили - будет снегопад. В воскресенье? Да пожалуйста, до понедельника разгребут... Зато наконец-то можно расслабиться и получать...
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