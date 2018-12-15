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Брест припорошило снежком: как ситуация в городе и на дорогах?

16.12.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Ещё вчера синоптики предупредили - будет снегопад. В воскресенье? Да пожалуйста, до понедельника разгребут... Зато наконец-то можно расслабиться и получать удовольствие от зимней погоды. Зимой должен идти снег, хотим мы этого или нет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61602.php

Брест припорошило снежком: как ситуация в городе и на дорогах?

Уже с вечера, когда была ещё плюсовая температура и снегом и "не пахло" коммунальные службы подсуетились, и посыпали подъёмы на мосту и путепроводы в Бресте. Стараются, помнят как было некрасиво в прошлый раз. Им одним далеко "не в кайф" выходить который раз на работу в воскресенье. Пока все отдыхают, в городе кипит работа. Расслабиться сегодня не получится - по прогнозу снег прекратится только завтра утром.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61602.php

Брест припорошило снежком: как ситуация в городе и на дорогах?

Нельзя сказать, что всё идеально - этого и не требуется на данном этапе, видно, что работы идут, автомобили нарезают круги, расчищая основные магистрали города. Хотя, конечно, улице в снежной каше. Ещё работы и работы.

На самом деле проехать можно - если не требовать от автомобиля невозможного и соблюдать скоростной режим.

 
Теги: Брест
 
 
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Ещё вчера синоптики предупредили - будет снегопад. В воскресенье? Да пожалуйста, до понедельника разгребут... Зато наконец-то можно расслабиться и получать...
 
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