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Техосмотр в Беларуси: отменить нельзя упростить. Что говорит начальство УП «Белтехосмотр»?

16.12.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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С тех пор как в 2014 году уплату дорожного сбора увязали с техосмотром — без квитанции его не пройдешь. Ни для кого не секрет, что некоторые автовладельцы решили не платить вообще, а значит, и не проходить техосмотр. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, сегодня профильные министерства обсуждают нововведения, касающиеся изменений в механизме уплаты госпошлины, и разрабатывают соответствующие документы. Мы в свою очередь недавно приняли участие в рейде совместно с ГАИ и спросили автолюбителей, что они об этом думают. А сегодня подготовили десяток острых вопросов по этой теме, на которые ответит начальник управления организации государственного технического осмотра УП «Белтехосмотр» Карпович Евгений.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61601.php


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61601.php

— Евгений Леонидович, давайте начнем со статистики. Согласно данным за 11 месяцев 2018 года, сколько ТС не прошло техосмотр? В каком регионе Беларуси меньше всего водителей получили сертификат ТО?

— По нашим данным, за период с 1 января по 20 ноября текущего года было выдано 1 104 466 разрешений на допуск к участию в дорожном движении, что на 8,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Правда, не все так однозначно, если говорить о цифрах. Сегодня в стране зарегистрировано более 4 миллионов единиц транспортных средств, а за 11 месяцев нынешнего года разрешение получили чуть более миллиона ТС. Но это не значит, что остальные три миллиона не проходят техосмотр: часть из них это новые автомобили, которые получают сертификат раз в два года, часть — хранится в гаражах и не факт, что когда-либо появится на дорогах общего пользования. Сколько в действительности эксплуатируется автомобилей, не прошедших техосмотр, вам не скажет никто.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61601.php

Количество выданных разрешений с 1 января по 20 ноября 2017-2018 гг.

Кроме того, нужно иметь в виду, что с начала текущего года диагностическая станция имеет право переносить отметку о прохождении автомобилем техосмотра при его продаже и переоформлении на другого владельца, который может пользоваться им до окончания срока действия. В цифрах это выглядит так: с 1 января по 20 ноября всего было перенесено 84.049 (73.770 — в связи со сменой собственника) отметок. Если учесть это при подведении итогов, то общий процент спада выданных разрешений будет выглядеть не таким уж и катастрофичным. Судя по нашим данным, больше всего за уходящий год перестали проходить ТО в Минске, а самые дисциплинированные автовладельцы оказались в Витебской области.


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За перенос отметки ТО при перепродаже авто придется заплатить 8,58 руб.

— Какая вообще тенденция наметилась с 2014 года, когда водителей обязали платить дорожный сбор? И почему в последнее время ничего не слышно о проведении декады «Гостехосмотр» в столице?

— Мы делаем выводы по количеству транспортных средств, которые представляются для прохождения техосмотра. Их становится все меньше. По нашим грубым подсчетам, с момента введения пошлины и по сегодняшний день мы недосчитались примерно 400 тысяч единиц ТС. В ходе рейдов также по-прежнему выявляются поддельные штампы и подписи в талоне, за что грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы. В этом году было несколько десятков подобных случаев, а в Витебской области задержали преступную группировку, которая занималась изготовлением фальшивых документов.


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Купил «липовый» сертификат ТО — сядешь в тюрьму

Если раньше объявлялась весенняя и осенняя декады продолжительностью 10 дней, то сейчас это круглогодичные рейды, которые проводятся в рабочем порядке, чуть ли не каждый день, в разных областях и регионах страны, в том числе и в столице. По информации ГАИ, количество нарушителей по части непройденного ТО постоянно увеличивается, но у нас такой статистики нет.


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Раньше проводились декады "Гостехосмотр", сегодня рейды проходят круглый год


Стоимость проведения техосмотра на диагностических станциях составляет от 9 до 40 рублей в зависимости от типа ТС

— Поскольку количество желающих пройти техосмотр снижается, сколько денег недополучили станции? Возможно, некоторые из них закрываются?

— Они не то, что не закрываются, а постоянно открываются новые. Значит, можно сделать вывод, что бизнес у диагностических станций прибыльный. За уходящий год закрылась одна станция, тогда как 6 открылось, и последняя заработает 6 декабря в Калинковичах. Всего на сегодняшний день в Беларуси действует 230 диагностических станций, проводящих гостехосмотр. Причем они размещены равномерно по всей стране, с максимальным расстоянием к каждой из них не более 30 км.


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В настоящий момент работает 230 диагностических станций в РБ

— Сколько ТС не проходят техосмотр с первого раза? Какая основная неисправность в машинах?

— Согласно статистике за прошлый год, порядка 17% ТС не проходят техосмотр с первого раза, и более чем в половине из них указывают на неисправность тормозной системы. В остальных случаях это связано с рулевым управлением, внешними световыми приборами, чистотой выхлопных газов и прочим.


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Более 50% ТС не проходят ТО по причине неисправных тормозов

— Многие автовладельцы считают процедуру прохождения техосмотра ненужной, мол, я сам слежу за машиной, все делаю сам. Что сейчас проверяют на станциях ТО? Какие нововведения планируются? Может, проверять работоспособность и наличие подушек безопасности?

— Полный список неисправностей, при которых запрещается участие транспортных средств в дорожном движении, изложен в Приложении 4 действующих ПДД. В ближайшем будущем вступит в силу новая редакция ПДД. Если приложение 4 претерпит какие-либо изменения, то это отразится и на перечне того, что в обязательном порядке проверяют во время ТО. Одно из последних новшеств — измерение уровня шума. Слышал, что в России была ужесточена процедура техосмотра из-за всплеска аварийности по причине технеисправностей, но ни о каких подобных изменениях в Беларуси речь не идет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61601.php

Самые «продвинутые» автовладельцы считают, что техосмотр им вообще не нужен, тогда как в странах Европы эта процедура является обязательной. Но вернемся к цифрам. По результатам прошлого года не прошло техосмотр с первого раза около 200.000 транспортных средств. Представьте себе, половина из них ездила с неисправной тормозной системой в городах с высоким трафиком, но устранила ее для того, чтобы пройти техосмотр повторно. Чем больше автомобилей будут проходить гостехосмотр, тем меньше будет случаться происшествий, связанных с их неудовлетворительным техническим состоянием.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61601.php

— Какой, по Вашему мнению, процент ДТП происходит из-за неисправных авто, не прошедших техосмотр? По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, в прошлом году в Минске было зарегистрировано 2 ДТП из-за технической неисправности ТС, за период с января по ноябрь текущего года — 3. Это менее 1% от общего количества всех аварий. И это учитывая, что в последние годы ТО стало проходить намного меньше водителей. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61601.php

За период с 2012-го по 2016 год в 9 из всех ДТП (3937 случаев), в которых погибли или пострадали люди, их причиной стала техническая неисправность 

— По данным нашей ГАИ, процент ДТП по причине технических неисправностей совсем небольшой. К примеру, в Германии фиксируется более 15% таких аварий. Можно предположить, что у нас немного несовершенная система учета. Во многом это связано с тем, что в Беларуси автотехническая экспертиза не проводится при любом ДТП, а только при наличии погибших или пострадавших.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61601.php

Нередко в протоколах фигурируют такие формулировки, как «не справился с управлением» или «не выбрал безопасную дистанцию», хотя за ними могут скрываться и серьезные неисправности автомобиля — например, неработающая антиблокировочная система тормозов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61601.php

— В ЕС некоторые станции при выявлении неисправности обязывают владельца ТС на месте устранить неисправность и не выпускают машину на дороги общего пользования. У нас же просто указывают на недостатки, но позволяют уехать на стороннюю СТО и отремонтировать машину. И неважно, какая неисправность: нерабочие тормоза или неправильно настроен свет. Но если с первой проблемой ездить вообще нельзя, то со второй движение не запрещено.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61601.php

— Любые неисправности, из-за которых не выдали разрешение на допуск к участию в дорожном движении, нужно устранить в 20-дневный срок, чтобы повторно пройти техосмотр. При следующем посещении станции диагностики проконтролируют только те узлы, которые не соответствовали нормам в предыдущий раз. Единственное, невозможно проверить, где и как проводились работы. Если обязывать владельца на месте ремонтировать авто, не вызовет ли это такие коррупционные явления, когда будут искусственно выявлять неисправности, которых нет? Тем более у нас рядом со многими станциями диагностики находится независимое СТО. Не вижу проблемы в том, чтобы проехать 100 метров и устранить неисправность.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61601.php

— Сейчас станция ТО гарантий никаких не дает (поломка может произойти сразу после выезда с ТО, аптечку можно вернуть другу, огнетушитель выкинуть и т.д.). Получается, что все ради наклейки? Не считаете ли Вы, что станции ТО должны нести ответственность за допущенный к движению ТС, случись в течение года авария?

— Следственные органы в некоторых случаях пытались разобраться с этим вопросом, но чем это закончилось, я не знаю. Получается, на момент проверки автомобиля он был исправным и получил разрешение, и ответственность за то, что случилось спустя неделю после нее, станция не несет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61601.php


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61601.php

— Что можно изменить в техосмотре? К примеру, бытует мнение, что было бы неплохо упростить прохождение ТО в плане документов. И зачем проходить ТО новой машине, если она на время гарантии обслуживается у официального дилера?

— В настоящий момент документация, которую необходимо предоставить для прохождения ТО, не слишком сложная. Это техпаспорт, водительское удостоверение, страховка и медицинская справка. По слухам, последнюю могут из перечня документов исключить. Необходимость проходить техосмотр на новой машине по истечении определенного срока — это общеевропейская практика. В разных странах он может варьироваться от 2 до 4 лет, у нас это 2 года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61601.php

По слухам, медсправку во время прохождения ТО могут исключить 

— В настоящее время ведется работа над изменением механизма уплаты госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Предлагается отвязать дорожный сбор от прохождения техосмотра. Поддерживаете такое решение?

— Это связано с тем, что количество автомобилей на станциях техосмотра неуклонно продолжается снижаться. Нередко звучали нарекания, мол, оплатил госпошлину, прошел техосмотр, а через месяц продал автомобиль. Получается, не совсем справедливо. Или, допустим, пенсионер не эксплуатирует автомобиль зимой. С одной стороны, в подходе «ездишь месяц — плати за месяц» есть рациональное зерно, с другой, автолюбители настолько избалованы, что одному понравится помесячная оплата, а другой захочет платить за день. Или зачем платить за что-то, если можно вообще не платить. У нас ведь некоторые и так могут рассуждать.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61601.php

Размер дорожного сбора варьируется от 2 до 25 базовых величин в зависимости от типа ТС и его разрешенной максимальной массы (сейчас 1 б.в. составляет 24,5 руб.)

— Есть информация, что камеры фотофиксации будут следить за техосмотром (в том числе уплатой госпошлины). Как считаете, это исправит ситуацию? И как сегодня обстоят дела с доступом базы УП «Белтехосмотр» для ГАИ?

— Помимо того, что предлагают понижающий коэффициент, если налог оплачивается за продолжительный срок, предусматривается и ужесточение наказания за непройденный техосмотр. Конечно, штрафы за непройденное ТО (прим. от 1 до 3 б. в. (от 24,50 до 73,5 рублей), за повторность в течение года — от 2 до 5 б. в. (от 49 до 122,5 рублей) небольшие, если судить, что для некоторых они все равно дешевле, чем сумма, которую надо заплатить за техосмотр и госпошлину.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61601.php

Тем не менее куда важнее принцип неотвратимости наказания, который может быть реализован с помощью технических средств контроля. На мой взгляд, если не ужесточать контроль за прохождением техосмотра, даже с отвязкой дорожного налога те, кто его не проходил, все равно его не пройдут.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61601.php

Могу совершенно точно сказать, что сегодня у нас есть доступ к базе ГАИ, а у них в свою очередь к нашей. На нашем официальном сайте появился доступ к базе техосмотров. Проверить срок действия ТО можно, введя регзнак и номер свидетельства о регистрации. Причем этот сервис предназначен как для сотрудников ГАИ, так и для людей, которые хотят купить машину и проверить, есть ли у нее разрешение на допуск к участию в дорожном движении.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61601.php

— Что, на Ваш взгляд, произойдет, если количество ТС без техосмотра в РБ будет только увеличиваться? Как изменить ситуацию? 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61601.php

— На самом деле изменения касательно механизма уплаты госпошлины за пользование дорогами обсуждаются уже около двух лет. Уверен, не только репрессивные меры, а все вышеуказанные нововведения в совокупности способны изменить ситуацию к лучшему. Тем более что до 2014 года, когда ввели дорожный сбор, число проходивших ТО ежегодно увеличивалось. Если изменения все-таки примут, наша организация рассчитывает на то, что число желающих проходить техосмотр возрастет, что скажется на общей безопасности на дорогах.

 
Теги: Минск
 
 
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С тех пор как в 2014 году уплату дорожного сбора увязали с техосмотром — без квитанции его не пройдешь. Ни для кого не секрет, что некоторые автовладельцы решили не...
 
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