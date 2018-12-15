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Учащиеся средней школы №1 посетили кондитерскую фабрику «Спартак»

16.12.2018 — Разное | Газета Авангард  
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В рамках профориентационной работы учащиеся средней школы №1 посетили кондитерскую фабрику «Спартак».

Учащиеся средней школы №1 посетили кондитерскую фабрику «Спартак»
Фото автора и из архива средней школы №1

В экскурсии приняли участие ученики из 3-го, 8-го и 9-го классов. Ребятам рассказали об истории предприятия, показали конфетно-шоколадный, вафельный, бисквитный и карамельные цеха, а также организовали небольшую дегустацию.
– Мне понравилось. Было интересно посмотреть, как изготавливаются кондитерские изделия. Каждый из нас пробовал на вкус продукцию «Спартака», а теперь мы узнали, как она производится, – поделился Владислав Кейст.
– Экскурсия была очень интересной. Честно говоря, не думала, что кондитерская фабрика настолько компактная. Понравился процесс производства нуги, пожалуй, теперь буду еще чаще покупать батончики «Спартак», – рассказала Дарья Еремич.
Также в рамках профориентации ребята посетили и предприятия нашего города: СП «Амипак»-ОАО и ОАО «Буда-Кошелево-агросервис».
Григорий УСОВИЧ.
Фото автора и из архива средней школы №1.

 
 
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В рамках профориентационной работы учащиеся средней школы №1 посетили кондитерскую фабрику «Спартак». В экскурсии приняли участие ученики из 3-го,...
 
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