В рамках профориентационной работы учащиеся средней школы №1 посетили кондитерскую фабрику «Спартак».





В экскурсии приняли участие ученики из 3-го, 8-го и 9-го классов. Ребятам рассказали об истории предприятия, показали конфетно-шоколадный, вафельный, бисквитный и карамельные цеха, а также организовали небольшую дегустацию.

– Мне понравилось. Было интересно посмотреть, как изготавливаются кондитерские изделия. Каждый из нас пробовал на вкус продукцию «Спартака», а теперь мы узнали, как она производится, – поделился Владислав Кейст.

– Экскурсия была очень интересной. Честно говоря, не думала, что кондитерская фабрика настолько компактная. Понравился процесс производства нуги, пожалуй, теперь буду еще чаще покупать батончики «Спартак», – рассказала Дарья Еремич.

Также в рамках профориентации ребята посетили и предприятия нашего города: СП «Амипак»-ОАО и ОАО «Буда-Кошелево-агросервис».

Григорий УСОВИЧ.

Фото автора и из архива средней школы №1.