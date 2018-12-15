Магазины и парикмахерские Минска не будут закрываться на ремонт и сандни

Как сообщили представители Мингорисполкома, столичные магазины и объекты бытового обслуживания с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019 года не будут закрываться на ремонт, инвентаризацию и санитарные дни. Сделано это для удобства горожан и гостей Минска, чтобы они успели подготовиться к встрече Нового Года и Рождества.

При этом с 15 декабря 2018 года по 7 января 2019 года продовольственные магазины современного формата торговой площадью свыше 400 м² будут завершать работу не ранее 10 часов вечера. В ведомстве также пояснили, что 25 и 31 декабря, а также 7 января все торговые объекты будут работать по режиму рабочего дня, а 1 января продовольственные магазины будут открыты для посетителей с 10 часов утра до 6 часов вечера, у непродовольственных магазинов в первый день 2019 года предполагается выходной.

Кроме того, с 15 декабря 2018 года по 1 января 2019 года без выходных дней и до 6 часов утра будут обслуживать посетителей столичные рестораны и кафе. Исключение составят объекты, расположенные в помещениях, встроенных в жилые здания.

Объекты бытового обслуживания 24 и 31 декабря, а также 6 января работают по режиму рабочего дня, парикмахерские 24 декабря и 6 января закроются не ранее 9 часов вечера. Также в каждом административном районе парикмахерские будут открыты для клиентов и 25 декабря, и 7 января.