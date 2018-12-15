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В Минске Volkswagen перевернулся после столкновения с Jaguar

16.12.2018 12:22 — Разное | UDF  
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Фото: ГАИ
Автомобили Volkswagen и Jaguar столкнулись в Минске, в результате чего первая машина перевернулась, информирует столичная ГАИ в Telegram.

ДТП произошло сегодня, 16 декабря, около 9:30 на пересечении улиц Орловская и Нововиленская. Водитель автомобиля Jaguar, ехавший по Нововиленской со стороны переулка Червякова, врезался в Volkswagen, двигавшийся по Орловской со стороны проспекта Победителей. В результате столкновения Volkswagen наехал на бордюрный камень, опрокинулся и протаранил светофор.

В Минске Volkswagen перевернулся после столкновения с Jaguar

В ДТП пострадали два человека: водитель Volkswagen и его пассажир, они госпитализированы.

В Минске Volkswagen перевернулся после столкновения с Jaguar

На месте работают сотрудники ГАИ, следователь и специалист ГКСЭ. Устанавливаются обстоятельства инцидента.


 
Теги: Минск
 
 
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Автомобили Volkswagen и Jaguar столкнулись в Минске, в результате чего первая машина перевернулась.
 
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