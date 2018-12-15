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В Минске Volkswagen перевернулся после столкновения с Jaguar
Фото: ГАИ
ДТП произошло сегодня, 16 декабря, около 9:30 на пересечении улиц Орловская и Нововиленская. Водитель автомобиля Jaguar, ехавший по Нововиленской со стороны переулка Червякова, врезался в Volkswagen, двигавшийся по Орловской со стороны проспекта Победителей. В результате столкновения Volkswagen наехал на бордюрный камень, опрокинулся и протаранил светофор.
В ДТП пострадали два человека: водитель Volkswagen и его пассажир, они госпитализированы.
На месте работают сотрудники ГАИ, следователь и специалист ГКСЭ. Устанавливаются обстоятельства инцидента.
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Автомобили Volkswagen и Jaguar столкнулись в Минске, в результате чего первая машина перевернулась.
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