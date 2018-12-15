В Минске Volkswagen перевернулся после столкновения с Jaguar



Фото: ГАИ

ДТП произошло сегодня, 16 декабря, около 9:30 на пересечении улиц Орловская и Нововиленская. Водитель автомобиля Jaguar, ехавший по Нововиленской со стороны переулка Червякова, врезался в Volkswagen, двигавшийся по Орловской со стороны проспекта Победителей. В результате столкновения Volkswagen наехал на бордюрный камень, опрокинулся и протаранил светофор.В ДТП пострадали два человека: водитель Volkswagen и его пассажир, они госпитализированы.На месте работают сотрудники ГАИ, следователь и специалист ГКСЭ. Устанавливаются обстоятельства инцидента.