Высший пилотаж: самые необычные жилые дома, построенные в 2018 году

Продолжаем знакомиться с самыми впечатляющими архитектурными проектами 2018 года и сегодня показываем необычные жилые дома от известных дизайнеров и бюро по версии журнала AD .

Частная резиденция в Барвихе по проекту Захи Хадид

Частная резиденция создавалась для миллиардера Владислава Доронина и расположилась среди лесов в престижном поселке Барвиха.



Фото: Zaha Hadid Architects

Главный архитектор — Заха Хадид. Проект задумывался еще в 2006 году, но понадобилось почти 12 лет, чтобы творение было завершено. После смерти Хадид строительством резиденции управлял ныне возглавляющий Zaha Hadid Architects Патрик Шумахер.

Спальня заказчика является самой высокой точкой дома — почти 36 м над землей.

Жилой комплекс по проекту Захи Хадид в Нью-Йорке

Еще один архитектурный проект Захи Хадид и ее партнера Патрика Шумахера расположился по соседству со знаменитым парком Хай-Лайн, разбитым на заброшенной железной дороге.



Фото: Zaha Hadid Architects

Жилой комплекс выполнен в узнаваемом стиле бюро ZHA и сам по себе является архитектурной ценностью для городского ландшафта.

Башня от OMA в Стокгольме

В этом году в Стокгольме состоялось открытие башни Innovationen, спроектированной архитектором бюро OMA Рейниром де Граафом. Это первое завершенное здание проекта Norra Tornen в новом районе на севере Стокгольма. Строительство второй башни завершат к концу 2019 года.





Жилой комплекс от Бьярке Ингельса в Стокгольме

79 & Park задуман жилой квартал, который сочетает в себе великолепие загородного дома с удобствами городской жизни: в домах есть частные открытые сады и пентхаусы с видом на город и парк. Жилой комплекс похож на созданный людьми холм в самом центре Стокгольма.



Фото: Laurian Ghinitoiu

Фото: Laurian Ghinitoiu

Масштабный жилой комплекс в Индии от бюро MVRDV

Изначально планировалось построить 16 однотипных башен, но MVRDV предложило формат «вертикальной деревни», в которой можно расположить около 5000 человек.



Фото: Ossip van Duivenbode

Вместо отдельно стоящих зданий архитекторы создали целостную структуру, похожую на горную цепь. В башнях разной высоты находятся квартиры площадью от 45 до 450 м². Они перемешаны между собой, поэтому привлекают в поселение жителей с разным достатком. В белоснежном фасаде ярко выделяются цветные отверстия — это открытые террасы, где располагаются детские площадки, места для йоги и мини-гольфа.

Стеклянный дом у озера по проекту Mecanoo

Mecanoo построило стеклянный дом на берегу живописного озера в британском городе Лечлад. Вилла расположилась рядом с живописным озером, поэтому важно было создать гармонию между ландшафтом и архитектурой. Угловые окна в гостиной, на кухне и в других комнатах создают у жителей ощущение, будто они живут на воде.



Фото: Mariashot. photo

Дом с зимним садом по проекту студии Nadine Engelbrecht

Этот дом создавался для пары, которая очень хотела сбежать от городской суеты. Приобретя ферму площадью 35 гектаров, семья пригласила архитекторов построить для них идеальное жилье, которое должно было стать единым целым с природой.



Фото: Marsel Roothman



Фото: Marsel Roothman

Стены, закрывающие красоту пейзажей, заменили огромными окнами. А одну из частей дома вовсе превратили в зимний сад.

Дом с необычным фасадом в Цюрихе

Недалеко от центра Цюриха появился необычный дом по проекту архитектурного бюро Manuel Herz. Проект получил название «Механический балет», поскольку ставни фасада полностью подвижны и автоматизированы.



Фото: Yuri Palmin

С помощью специального механизма вы можете регулировать освещенность или создавать необычные балконы. Здание стоит неподалеку от музея Heidi Weber Ле Корбюзье, поэтому вдохновлено его красочными панелями и яркой геометрией.



Фото: Yuri Palmin