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Космонавты на МКС начали готовиться к возвращению на Землю

16.12.2018 12:25 — Разное | Интерфакс  
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Российские космонавты на тренажерах в космосе готовятся к возвращению на Землю.

"(Российский космонавт-ИФ) Сергей Прокопьев приступил к подготовке к возвращению на Землю. Для этого с ним проводятся тренировки по ручному управляемому спуску на бортовом тренажере. Готовим посадку корабля 20 декабря", - написал в своем "Твиттере" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Перед спуском корабля на Землю организму дают возможность вспомнить о ее гравитации с помощью тренировок. "В устройстве ЧИБИС создается отрицательное давление, и часть кровотока устремляется в сторону ног", - написал Д.Рогозин.

 
 
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Российские космонавты на тренажерах в космосе готовятся к возвращению на Землю. "(Российский космонавт-ИФ) Сергей Прокопьев приступил к подготовке к возвращению...
 
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