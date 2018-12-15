|
Космонавты на МКС начали готовиться к возвращению на Землю
Российские космонавты на тренажерах в космосе готовятся к возвращению на Землю.
"(Российский космонавт-ИФ) Сергей Прокопьев приступил к подготовке к возвращению на Землю. Для этого с ним проводятся тренировки по ручному управляемому спуску на бортовом тренажере. Готовим посадку корабля 20 декабря", - написал в своем "Твиттере" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Перед спуском корабля на Землю организму дают возможность вспомнить о ее гравитации с помощью тренировок. "В устройстве ЧИБИС создается отрицательное давление, и часть кровотока устремляется в сторону ног", - написал Д.Рогозин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские космонавты на тренажерах в космосе готовятся к возвращению на Землю. "(Российский космонавт-ИФ) Сергей Прокопьев приступил к подготовке к возвращению...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)