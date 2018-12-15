Космонавты на МКС начали готовиться к возвращению на Землю

Российские космонавты на тренажерах в космосе готовятся к возвращению на Землю.

"(Российский космонавт-ИФ) Сергей Прокопьев приступил к подготовке к возвращению на Землю. Для этого с ним проводятся тренировки по ручному управляемому спуску на бортовом тренажере. Готовим посадку корабля 20 декабря", - написал в своем "Твиттере" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Перед спуском корабля на Землю организму дают возможность вспомнить о ее гравитации с помощью тренировок. "В устройстве ЧИБИС создается отрицательное давление, и часть кровотока устремляется в сторону ног", - написал Д.Рогозин.