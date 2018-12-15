Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев расценивает призыв США к Германии отказаться от проекта "Северный поток - 2", а к Евросоюзу - сплотить ряды "против агрессии РФ", как бесцеремонное вмешательство в дела суверенных государств.

"Категоричное заявление США по "Северному потоку - 2" с призывом к Германии отказаться от него, а к Евросоюзу - сплотить ряды "против российской агрессии" - это явное и бесцеремонное вмешательство в дела суверенных партнеров, к которым США не имеют права иметь хоть какое-то отношение", - написал К.Косачев на своей странице в "Фейсбуке" в воскресенье.

По его мнению, в этой ситуации "разочаровывает молчание Германии, на интересы которой фактически посягают сейчас США, и пассивность Евросоюза, который никак не реагирует на вторжение американцев в суверенные дела ЕС".

"Евросоюз ведь не НАТО, там до сих пор без внешних хозяев обходились. Или я ошибаюсь?" - отметил сенатор.

По словам К.Косачева, Россия считает "крайне опасными для всего мира и деструктивными для международного сотрудничества попытки США доминировать и вмешиваться в дела других государств".

"Такая линия напрямую противоречит интересам любых стран, не являющихся сателлитами США. И она, очевидно, противоречит интересам России", - заявил он.

Как считает сенатор, если бы Россия следовала исключительно собственным эгоистическим интересам, ей точно так же следовало бы вмешаться, например, в торговые споры Вашингтона и Пекина на стороне своего китайского союзника, в кризис NAFTA, чтобы доставить США дополнительные проблемы за счёт Канады и Мексики, или в судьбу Трансатлантического и Транстихоокеанского партнерств, "где США опять же непросто".

Однако, подчеркнул К.Косачев, "мы так не поступаем".

"Во-первых, потому что Россия уважает суверенитет партнеров и никогда не вмешивается в чужие дела. Во-вторых, потому что так в принципе не пристало вести себя мировой державе, претендующей на свою долю глобальной ответственности за судьбы мира и безопасности. Когда комфортно всем и каждому, а все остальное - иллюзия", - считает сенатор.