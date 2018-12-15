ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спикер Госдумы РФ усомнился в легитимности объединительного собора в Украине

16.12.2018 10:44 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает сомнительной легитимность так называемого "объединительного" собора на Украине, поскольку на нем не собрались представители всех православных этой страны.

"Легитимность решения об автокефалии, принятого в Киеве, вызывает сомнение. Очевидно, что объединительный собор не состоялся, просто по причине отсутствия на нем всех сторон, которые должны были прийти к согласию",- сказал В.Володин в воскресенье журналистам.

"Именно поэтому заявления делает лично Петр Порошенко, а не иерархи церкви", - добавил он.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко, объявляющий о так называемой автокефалии, "разрушает и без того стоящее на грани раздора украинское общество".

Спикер отметил, что для П.Порошенко безразлично будущее церковных общин и миллионов верующих Украины. "Ему нужна только личная власть, он жаждет ее сохранить любыми способами, не задумываясь о судьбах людей и их вере", - сказал В.Володин.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает сомнительной легитимность так называемого "объединительного" собора на Украине, поскольку на нем не собрались...
 
Новости дня
Новости разные
 
15 декабря в Бресте открылась усадьба Деда Мороза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика