Спикер Госдумы РФ усомнился в легитимности объединительного собора в Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает сомнительной легитимность так называемого "объединительного" собора на Украине, поскольку на нем не собрались представители всех православных этой страны.

"Легитимность решения об автокефалии, принятого в Киеве, вызывает сомнение. Очевидно, что объединительный собор не состоялся, просто по причине отсутствия на нем всех сторон, которые должны были прийти к согласию",- сказал В.Володин в воскресенье журналистам.

"Именно поэтому заявления делает лично Петр Порошенко, а не иерархи церкви", - добавил он.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко, объявляющий о так называемой автокефалии, "разрушает и без того стоящее на грани раздора украинское общество".

Спикер отметил, что для П.Порошенко безразлично будущее церковных общин и миллионов верующих Украины. "Ему нужна только личная власть, он жаждет ее сохранить любыми способами, не задумываясь о судьбах людей и их вере", - сказал В.Володин.