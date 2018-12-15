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Спикер Госдумы РФ усомнился в легитимности объединительного собора в Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает сомнительной легитимность так называемого "объединительного" собора на Украине, поскольку на нем не собрались представители всех православных этой страны.
"Легитимность решения об автокефалии, принятого в Киеве, вызывает сомнение. Очевидно, что объединительный собор не состоялся, просто по причине отсутствия на нем всех сторон, которые должны были прийти к согласию",- сказал В.Володин в воскресенье журналистам.
"Именно поэтому заявления делает лично Петр Порошенко, а не иерархи церкви", - добавил он.
По его словам, президент Украины Петр Порошенко, объявляющий о так называемой автокефалии, "разрушает и без того стоящее на грани раздора украинское общество".
Спикер отметил, что для П.Порошенко безразлично будущее церковных общин и миллионов верующих Украины. "Ему нужна только личная власть, он жаждет ее сохранить любыми способами, не задумываясь о судьбах людей и их вере", - сказал В.Володин.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает сомнительной легитимность так называемого "объединительного" собора на Украине, поскольку на нем не собрались...
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