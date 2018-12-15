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В Бешенковичах мужчина пытался срезать дорогу через заледеневшую реку и едва не утонул
Новости Беларуси. 15 декабря в полтретьего дня спасателям сообщили о тонувшем в Бешенковичах мужчине.
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Сотрудники МЧС извлекли пострадавшего из воды и передали медикам. Мужчина госпитализирован с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».
Позже стало известно, что гражданин хотел срезать дорогу через реку, только не учёл, что толщина льда составляла около 5 сантиметров.
Зимой 2018 года гостями программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ стали сотрудники ОСВОД, которые рассказали, как вести себя на льду.
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Новости Беларуси. 15 декабря в полтретьего дня спасателям сообщили о тонувшем в Бешенковичах мужчине. По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели обнаружили...
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