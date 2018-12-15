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В Бешенковичах мужчина пытался срезать дорогу через заледеневшую реку и едва не утонул

16.12.2018 13:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 15 декабря в полтретьего дня спасателям сообщили о тонувшем в Бешенковичах мужчине.  

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели обнаружили провалившегося под лёд в 50 метрах от берега Западной Двины.  

Сотрудники МЧС извлекли пострадавшего из воды и передали медикам. Мужчина госпитализирован с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».  

В Бешенковичах мужчина пытался срезать дорогу через заледеневшую реку и едва не утонул
Фото: МЧС Беларуси  

Позже стало известно, что гражданин хотел срезать дорогу через реку, только не учёл, что толщина льда составляла около 5 сантиметров.  

Зимой 2018 года гостями программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ стали сотрудники ОСВОД, которые рассказали, как вести себя на льду. 

«Если провалился под лёд – нужно кричать и привлекать к себе внимание» (подробнее здесь).  
 
 
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Новости Беларуси. 15 декабря в полтретьего дня спасателям сообщили о тонувшем в Бешенковичах мужчине.   По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели обнаружили...
 
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