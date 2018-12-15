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Под Витебском на упавшего из-за столкновения с Citroen мужчину наехал Dodge
Новости Беларуси. 15 декабря примерно в одиннадцать вечера в нескольких километрах от Витебска произошёл наезд на пешехода.
Как
После случившегося мужчина упал, и на него наехал двигавшийся следом за легковушкой Dodge Caliber под управлением 40-летней женщины.
Пешеход погиб на месте.
Зимой 2018 года в Новополоцке Ford сбил 49-летнюю гражданку на пешеходном переходе.
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Новости Беларуси. 15 декабря примерно в одиннадцать вечера в нескольких километрах от Витебска произошёл наезд на пешехода. Как сообщает УГАИ УВД Витебского...
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