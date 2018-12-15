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В Минске после столкновения с Jaguar перевернулся Volkswagen

16.12.2018 12:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 16 декабря около половины десятого утра в Минске столкнулись две иномарки.  

Как сообщает ГАИ Минска, авария произошла на пересечении улиц Орловской и Нововиленской. От столкновения с Jaguar автомобиль Volkswagen наехал на бордюрный камень, опрокинулся и врезался в светофорный объект.  

В Минске после столкновения с Jaguar перевернулся Volkswagen
Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома  

Пассажир и водитель Volkswagen госпитализированы.  

На месте ДТП работают сотрудники столичного ГАИ, представитель следствия и специалист ГКСЭ по Минску. Выясняются детали случившегося.  

Осенью 2018 года в аварии в Минске перевернулся Lexus.  

Водитель был доставлен в медучреждение – подробности здесь.  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 16 декабря около половины десятого утра в Минске столкнулись две иномарки.   Как сообщает ГАИ Минска, авария произошла на пересечении улиц...
 
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