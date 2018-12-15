ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Просила Санту о здоровом колене». Фристайлисты-герои Пхенчхана - про травмы, заработки и Новый год

16.12.2018 12:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова и Станислав Гладченко, до последнего боровшийся за медаль Пхенчхана-2018, после Олимпиады ходят по врачам. У Ани болит колено, где стоят титановые шурупы, а Стасу сделали операцию на плече. Ребята частенько ложатся под капельницу, занимаются лечебной физкультурой, а намедни поучаствовали в первом в Минске забеге Санта Клуасов. В интервью SPORT.TUT.BY лыжные акробаты рассказали о лечении и намеках руководству страны насчет квартирного вопроса у Ани, а также выразили готовность сыграть Деда Мороза и Снегурочку на детском утреннике.


Анна Гуськова — в центре, Станислав Гладченко — слева от нее.

«Под конец Олимпийских игр уже сидел на обезболивающих: кололся через день»

Команда лыжных акробатов под началом Николая Козеко с конца ноября «сидит» на сборах в Финляндии, где спортсмены прыгают на снег. Среди ведущих подготовку к сезону нет людей, показавших пиковые результаты сборной у женщин и мужчин на Олимпийских играх в Пхенчхане: чемпионки Анны Гуськовой и Станислава Гладченко, обладателя шестого результата в суперфинале. Все идет к тому, что в постолимпийском году они не выступят.

— Колено правой ноги ныло еще на Олимпиаде, но, видимо, на фоне эмоций тогда боль несильно меня заботила, — объясняется Гуськова. — Кололи обезболивающее, тейпировала колено «от и до». Затем в июне вместе с командой приступила к подготовке к новому сезону и вскоре поняла, что не могу не то что прыгать, но даже подняться по лестнице! Сделала МРТ. Посоветовалась с доктором, который ранее делал мне операцию. Сказал, что хирургического вмешательства не потребуется и нужно закачать мышцы колена, чтобы связка держалась. Беспокоит именно она. Подрастянулась за годы в спорте, изношена.

В 2013 году Аня порвала передние крестообразные связки как раз на правом колене. Их по-прежнему поддерживают титановые шурупы. Олимпийская чемпионка решила не доставать их, ведь острой необходимости в этом нет.

— На данный момент колено не болит, но это и неудивительно, ведь прыжковая работа исключена, — говорит Аня. — Вместе со Стасом хожу на лечебную физкультуру. Мы хорошо тренируемся. Закачиваем пресс, спину. Буквально выползаем из зала. Делаем процедуры. Например, ложимся под капельницы (нам в кровь вводят противовоспалительные препараты), недавно прошли курс иглотерапии. Организм крепнет, но сказать, что эффект мгновенный, нельзя. Месяца мало на восстановление. Так что, наверное, следует пожертвовать сезоном — долечиться, чтобы через год выйти на старт с ощущением, что у меня ничего не болит и я полностью сосредоточена на борьбе за золото следующей Олимпиады. Было бы неплохо в 2020 году выиграть малый Хрустальный глобус. В 2018 году я финишировала второй в общем зачете Кубка мира среди лыжных акробатов, так что — почему нет?

Проблемы с коленями у лыжных акробатов Стас Гладченко связывает с неравномерной нагрузкой на фоне искривления позвоночника. И он, и Аня раскручиваются во время прыжков с трамплина через левую руку, из-за чего и происходит деформация скелета.

— А межпозвоночные грыжи формируются на фоне дикой компрессии, с которой сталкивается организм в момент приземления. Он ведь не рассчитан на приземления с 16 метров, — отмечает Гладченко.

— Я иногда прохожу мимо пятиэтажек и думаю: «И это с такой высоты я приземляюсь?! Как такое возможно? Стремно». Когда же прыгаешь с трамплина, то кажется, что это не так страшно, — добавляет Аня. Из-за травмы колена в следующем году она пропустит чемпионат мира, что с ней случится второй раз подряд.


Стас Гладченко лечится после операции на правом плече.

— Болело два года, терпел, — рассказывает он. — В прошлом сезоне, а именно под конец Олимпийских игр уже сидел на обезболивающих: кололся через день. По возвращении из Пхенчхана, помню, была суматоха. Очень хотелось отдохнуть. И вот вернулся из отпуска, мы стали заниматься плечом. Сделали МРТ: одно, второе. Кто-то из врачей видел необходимость в операции, кто-то — нет. Этот период растянулся до июня, когда меня прооперировали в РНПЦ спорта. Мне было предписано три месяца реабилитации, и тем не менее вместе с командой отправился на сбор в Швейцарию. Через месяц тренировок мы начали прыгать сальтовые прыжки, в том числе и я. Боль в плече — просто адская! «Поболит и перестанет», — говорили мне, ссылаясь на операцию.

— Кто?

— Тренеры и врач. «Ну ты иди, попробуй, а там посмотришь», — в таком духе. Мы три дня попрыгали и поняли, что хватит. Все остальное время на сборах я закачивал плечо, хотя нагрузка была противопоказана. Вскоре мы ее значительно снизили, стал ходить на процедуры. А плечо все не переставало болеть. 28 сентября истекли три месяца, отведенные для реабилитации… До начала зимнего сезона оставалось два месяца. В принципе, этого достаточно, чтобы через прыжки на воду вспомнить соревновательную программу и подойти к сезону в хорошей форме. Однако из-за желания быстрее-быстрее начать подготовку плечо находилось в воспаленном состоянии и не заживало.

В ноябре один из врачей разъяснил, что мне не то кололи. Что дело в сумке сустава, через которую боль уходила в мышцу и так далее. Естественно, когда у тебя болит рука, ты стараешься ничего ею не делать. Как итог, атрофировалась трапециевидная мышца, рука обмякла. После обкатки в Швейцарии, где я упал на то самое плечо, стало окончательно ясно, что прыгать с трамплина я не готов. Конечно, если на фоне лечения удастся поправить дело, могу выйти на заключительные старты сезона. Однако было решено, что без летней подготовки нечего рыпаться.

— То есть ты пропускаешь сезон?

— Да. На чемпионат мира, а он уже в начале февраля 2019-го, все равно не попадаю. Вот мы с Анькой и лечимся. Пустились во все тяжкие: ЛФК, массажи, грязи. С понедельника начнем ходить в криосауну. До этого я прошел трехнедельный курс, когда раз в неделю мне кололи в сустав гиалган.

— И мне тоже, — прервала Стаса Аня.

— Параллельно взялся за бедро, операцию на котором пережил в 2016 году. Суть проблемы та же, что и с плечом: порвалась суставная капсула. Что поделать, суставчики у меня слабенькие!

— В межсезонье через операцию на плече прошла олимпийская чемпионка по биатлону Динара Алимбекова. Два с половиной года назад она травмировалась при падении со спуска. Стас, что произошло у тебя?

— Капсула рвется при ударе. В лыжной акробатике мы сталкиваемся с ударными нагрузками регулярно. Бывает, ударишься при приземлении о склон и не заметишь, а на практике чуть надорвал капсулу. И так еще и еще.


— Со стороны может показаться, что сейчас мы отдыхаем, а не работаем, но, поверьте, мы пашем. Кроме того, быть вне команды и не иметь возможность заниматься любимым делом — морально тяжело, — признается Аня Гуськова. — Мне страшно, когда начинаю думать о том, как быстро почти после полуторалетней паузы между прыжками на снег я выйду на уровень, который показывала до лечения.

— Алексей Гришин, Алла Цупер и Антон Кушнир пропускали сезоны после завоевания олимпийского золота. Спросите у них, как побороть страх.

— Спрашивали. Антон предупреждает: «Не расслабляйтесь, потому что с таким отношением влиться в работу будет тяжелее», — приводит слова Кушнира Гладченко.

— Думаю, если бы кто-то из нас остался тут, в Минске, один, пока команда готовится к сезону, ему пришлось бы в сто раз тяжелее, а так мы, как говорится, братья по несчастью поддерживаем друг друга, — ищет позитив Гуськова.

Видео: Николай Козеко для SPORT.TUT.BY


Открыть/скачать видео (426.13 КБ)

Пока Аня и Стас пекутся о здоровье, в Финляндии сборники впервые опробовали синхронные прыжки. В перспективе эта дисциплина может стать частью Олимпийский игр, что уже случилось с командными соревнованиями в лыжной акробатике.

— Глядя на видео синхронных прыжков, что вы делаете? «Воете на Луну» от большого желания повторить?

— Конечно, хочется, — подтверждает предположение Аня. — Синхронные прыжки выглядят зрелищно. На этой стадии подготовки ребята пробуют простые прыжки: двухсальтовые с двумя или тремя винтами. Считаю, что было бы справедливо взять на Олимпиаду третий вид программы в лыжной акробатике. Поскорее бы! Чтобы мы могли привозить в страну больше медалей. Чтобы у всех в команде был шанс…

— Чтобы мы привозили в страну валюту, — продолжил логику Ани Стас, имея в виду призовые за победы на этапах Кубка мира и чемпионатах мира.

— Скажите, необходимо ли Козеко контролировать вас, пока вы лечитесь?

— Он понимает, что мы — ответственные, — коротко ответил Стас.

— Мы «на связи», — продолжила Аня. — Недавно списывалась с Николаем Ивановичем. Говорит, что ему не хватает нас. Понятное дело, он расстроен: в команде есть травмированные. Ничего, мы еще покажем класс!

«Саму раздражает, что, будучи олимпийской чемпионкой, приходится говорить о своем квартирном вопросе»

Первое большое интервью после возвращения с Олимпиады-2018 Анна Гуськова дала именно SPORT.TUT.BY. В нем поднимался квартирный вопрос, остро стоящий перед звездами спорта, вышедшими из семей среднего достатка. Так, Аня рассказала, что живет с мамой в двухкомнатной квартире и мечтает о своем собственном жилье. То есть намекала спортивному руководству страны, что рассчитывает на помощь.

Да, государство уже отблагодарило спортсменку за олимпийское золото призовыми деньгами в размере 150 тысяч долларов и назначением ежемесячных выплат по указу президента № 190. С другой стороны, надежды Гуськовой нельзя назвать безосновательными. Алексею Гришину, Дмитрию Дащинскому и Антону Кушнниру после медальных прыжков на Олимпиадах на разных условиях предоставляли квартиры. После успехов на Играх в Сочи-2014 Дарья Домрачева, Алла Цупер и все тот же Кушнир получили в подарок квартиры в доме «У Троицкого», известного как «дом Чижа». Николай Козеко купил в нем квартиру со скидкой.

— Очень обидно, ведь мне ничего подобного не предложили. Почему? — вопрошает Гуськова. — Конечно, мне никто не обязан давать квартиру, и я не веду себя так, будто открываю двери с ноги. Все прекрасно знают, какая я. А я ничем не отличаюсь о тех, кто приносил стране золотые олимпийские медали в предыдущие годы. Когда это сделала я, все в стране говорили, что рады и что считают мою победу своей, благодарили. Приятно! Однако когда дала знать, что мне нужна помощь… Ребята в нашей команде не понимают, почему до этого все было, а теперь — нет. Скажите, разве с тех пор олимпийское золото стало менее ценным для страны?

— В феврале мы спрашивали тебя, что скажешь президенту Александру Лукашенко при встрече. В преддверии 8 марта она случилась, тебе присвоили орден Отечества III степени. Ну и?

— К сожалению, тогда к президенту пригласили много людей — не только из спорта. У меня не было возможности подойти к нему и поговорить один на один.

— Ты бы затронула тему квартиры, верно?

— Я человек. Если бы попросила, думаю, мы бы рассмотрели этот вопрос. Говорить, вот тем спортсменам дали квартиры, а мне нет, пожалуй, не стала бы. Плясала бы от себя.


Фото: БЕЛТА

— В июле стало известно, что пловчиха Александра Герасименя бесплатно получила землю в Дроздах-2. Она писала письмо в Мингорисполком, на имя президента. Проверенный способ. Попробуешь?

— Думаю, стоит и мне написать. Какое-то время назад считала, что мой вопрос очень скоро решится. Но вот уж почти год как я выиграла Олимпиаду, и ничего! Пусть бы квартира не была для меня подарком. Я была бы рада 50-процентной скидке. Разве это так много?

Бывает, слышу: «Так тебе ж дали призовые. Купи на них квартиру!» Ну блин, ребята, я не смогу прыгать с трамплина до 60 лет, так что мне нужно думать о будущем после спорта. Было бы неплохо потратить призовые на дело, которым займусь после завершения спортивной карьеры, когда обо мне уже никто не станет заботиться. Больная или здоровая — кого это будет волновать? Со своей стороны могу сказать, что готова оставаться в спорте максимально долго и стремиться быть полезной.

— Итого: напишешь Анатолию Сиваку, новому мэру Минска, так?

— Если мне подскажут, как правильно это сделать, то обязательно… Вот меня бомбануло! Саму раздражает, что, будучи олимпийской чемпионкой, приходится говорить обо всем этом.


— В августе [через государственную службу занятости] хоккейное «Динамо» искало пять человек на позицию спортсмена-инструктора с зарплатой в 10 тысяч рублей в месяц, — вспоминает Стас Гладченко. — Не хочу ни на кого наговаривать — не так давно динамовцы проиграли много матчей подряд (одиннадцать — антирекорд клуба. — Прим.ред.), но, думаю, и без лишних слов мой посыл понятен.

— Аня, у тебя зарплата меньше, чем 10 тысяч?

— Ты издеваешься? — парировала Гуськова, намекая, что стипендия для золотого медалиста Олимпийских игр в разы скромнее. Для сравнения, 10 тысяч белорусских рублей в Континентальной хоккейной лиге — это оклад игрока уровня четвертого звена.

— Не хочется никого унижать ради лайков и репостов. Уважаю труд спортсменов и буду рада, если меня услышали, — заключила Аня. — У нас во фристайле без преувеличения одна из лучших команд в Беларуси: выиграла четыре золотых олимпийских награды и с 1998 года привозила медали со всех зимних Игр.

«В Йоулупукки я вновь поверила в Санту!»

15 декабря в Минске состоялся первый забег Санта Клаусов #SantaRunMinsk. Мы предложили Ане и Стасу поучаствовать. «Давай, я за любой кипиш», — отреагировала Гуськова. Гладченко поддержал, а Козеко порадовался, что его подопечные «на больничном» не вешают носа, и дал добро на пробежку.

— Выбрали короткую дистанцию в 1,5 км, — говорит Аня Гуськова. — В моем случае из-за переживаний, связанных с коленом. Бежала небыстро и легко, но чуть-чуть волновалась. Перед стартом размялась, и, к счастью, забег прошел без эксцессов.

Здорово, что увидели так много людей на новогоднем костюмированном забеге, несмотря на холод, когда обычно люди предпочитают оставаться дома. Единственное — некомфортно себя чувствовали, когда встали впереди колонны бегунов. За это приносим извинения, ведь доставили неудобства. Все ради фоторепортажа, так-то мы бы разместились не впереди людей, а были бы просто вместе с бегущими, ведь мы ничем не отличаемся. Все бежали и были красивы.


Лишь набросив друг на дурга легкие кафтаны Снегурочки и Деда Мороза, Аня и Стас начили тролить друг друга. Самой жесткой шуткой стало сравнение с экгибиционистом. Окружающим нравилась открытость фристайлистов, к ним подходили с просьбой о фото.

— В глазах детей трех-четырех лет читалось, что они видели в нас Деда Морозу и Снегурку, а не спортсменов, — настаивает Аня. — Обменялись мнениями со Стасом и поняли, что могли бы неплохо проявить себя на праздниках типа корпоративов, свадеб и банкетов. Готовы прийти в детские садики!

— А если вас действительно позовут на утренник к детсад или школу, что скажете?

— Не откажем, — заверил Стас. — А выдадут костюмы — с радостью сыграем Деда Мороза и Снегурочку.


— Как долго вы верили в существование Деда Мороза?

— Еще до восьми лет, когда я увидел, как родители доставали из шкафа падарок под елочку, — вступил Стас, — у меня закрадывались сомнения по поводу Деда Мороза. «Выйди, пожалуйста, на кухню, ведь сейчас к нам должен заглянуть Мороз!» — согласитесь, звучит подозрительно! Ну вот в восемь лет для меня и случился главный удар по детской психике. Тот подарок из шкафа изменил мою жизнь!

— В 2017 году у меня был разрыв мениска, ходила на костылях, — делится воспоминаниями Аня. — Вместе командой тогда находилась в Финляндии, мы поехали в резиденцию Санта Клауса в Йоулупукки. Увидеть северного оленя — нечто непередаваемое! Атмосфера вокруг дома Санты — просто сказочная. Сам Санта ходил с настоящей бородой. У меня где-то есть фото и видео с ним. Знаешь, там я вновь поверила в Санту! В письме попросила его о здоровом колене, ведь впереди ожидал олимпийский сезон. Думаю, Санта помог. Уходящий 2018 год стал лучшим в моей жизни. С точки зрения спорта я выросла профессионально, осуществила свою мечту о победе на Олимпиаде, ментально окрепла, стала увернее в себе, познакомилась с интересными людьми и многому научилась.

— Стас, а что ты скажешь про 2018-й?

— Неоднозначный для меня год. Да, впервые соревновался на Олимпийских играх. Было интересно по эмоциям. Итог выступления? Ни хорошо, но и ни плохо. Негатив связан с травмой. Лечение сначала давало мне надежду, потом забирало. Еще бы отметил, что в этом году я стал прапорщиком (Гладченко состоит на службе в пограничных войсках. Прим.ред.). Это плюс.


Обычно под Новый год сборная по фристайлу возращается со сборов или соревнований в Минск, но ненадолго. Как-то уже 1 января команде довелось лететь в Китай.

— Тот Новый год обошелся без горячительных напитков? — спрашиваем.

— А как иначе? Мы же спортсмены! — свой довод ребята нашли неубедительным и заполнили паузу смехом. Аня добавила:

— А в тексте небось будет: «И тут они рассмеялись».

— Какие у вас планы на 31 декабря?

— Пока их нет, — ответила Аня, — но знаешь, что я сделала в пятницу? Купила хлопушку размером 70 см и бахнула ее на машину: «С Новым годом, Рокси!»

— Рокси?

— Так назвала свою машину! У меня белая Audi, если что. А Рокси — это производная от моего спонсора — производителя одежды.

У Стаса тоже белый автомобиль, только BMW, и авто этой марки не первое для него.

— Черный BMW сотрудники Госавтоинспекции останавливают в раза два-три чаще, чем белый, — утверждает он. — Это данные моей личной статистики. Сколько езжу на белом, еще ни разу не остановили.

— Возвращясь к вопросу о планах на Новый год, хотелось бы уехать за границу, ведь снега в это время у нас обычно не бывает, и вместо снеговиков мы лепим песковиков, — юморит Аня. — А теперь серьезно. Пользуясь случаем, желаю в Новом году нашим людям преуспевать во всех начинаниях и стремиться ввысь (тату с таким текстом на латыни набито у Гуськовой на ключице. — Прим.ред.), всегда и несмотря на обстоятельства. Нужно быть на позитиве, крепко дружить, заботиться друг о друге и любить.

Редакция портала выражает благодарность интернет-магазину костюмдедамороза.бел за помощь в подготовке материала.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После Олимпиады Анна Гуськова и Станислав Гладченко ходят по врачам. У Ани болит колено, где стоят титановые шурупы, а Стасу сделали операцию на плече. Ребята...
 
Новости дня
Новости разные
 
Запашный пожаловался Путину на проект друга Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика