«Просила Санту о здоровом колене». Фристайлисты-герои Пхенчхана - про травмы, заработки и Новый год

Пока Аня и Стас пекутся о здоровье, в Финляндии сборники впервые опробовали синхронные прыжки. В перспективе эта дисциплина может стать частью Олимпийский игр, что уже случилось с командными соревнованиями в лыжной акробатике.

— Глядя на видео синхронных прыжков, что вы делаете? «Воете на Луну» от большого желания повторить?

— Конечно, хочется, — подтверждает предположение Аня. — Синхронные прыжки выглядят зрелищно. На этой стадии подготовки ребята пробуют простые прыжки: двухсальтовые с двумя или тремя винтами. Считаю, что было бы справедливо взять на Олимпиаду третий вид программы в лыжной акробатике. Поскорее бы! Чтобы мы могли привозить в страну больше медалей. Чтобы у всех в команде был шанс…

— Чтобы мы привозили в страну валюту, — продолжил логику Ани Стас, имея в виду призовые за победы на этапах Кубка мира и чемпионатах мира.

— Скажите, необходимо ли Козеко контролировать вас, пока вы лечитесь?

— Он понимает, что мы — ответственные, — коротко ответил Стас.

— Мы «на связи», — продолжила Аня. — Недавно списывалась с Николаем Ивановичем. Говорит, что ему не хватает нас. Понятное дело, он расстроен: в команде есть травмированные. Ничего, мы еще покажем класс!

«Саму раздражает, что, будучи олимпийской чемпионкой, приходится говорить о своем квартирном вопросе»

Первое большое интервью после возвращения с Олимпиады-2018 Анна Гуськова дала именно SPORT.TUT.BY. В нем поднимался квартирный вопрос, остро стоящий перед звездами спорта, вышедшими из семей среднего достатка. Так, Аня рассказала, что живет с мамой в двухкомнатной квартире и мечтает о своем собственном жилье. То есть намекала спортивному руководству страны, что рассчитывает на помощь.

Да, государство уже отблагодарило спортсменку за олимпийское золото призовыми деньгами в размере 150 тысяч долларов и назначением ежемесячных выплат по указу президента № 190 . С другой стороны, надежды Гуськовой нельзя назвать безосновательными. Алексею Гришину, Дмитрию Дащинскому и Антону Кушнниру после медальных прыжков на Олимпиадах на разных условиях предоставляли квартиры. После успехов на Играх в Сочи-2014 Дарья Домрачева, Алла Цупер и все тот же Кушнир получили в подарок квартиры в доме «У Троицкого», известного как «дом Чижа». Николай Козеко купил в нем квартиру со скидкой.

— Очень обидно, ведь мне ничего подобного не предложили. Почему? — вопрошает Гуськова. — Конечно, мне никто не обязан давать квартиру, и я не веду себя так, будто открываю двери с ноги. Все прекрасно знают, какая я. А я ничем не отличаюсь о тех, кто приносил стране золотые олимпийские медали в предыдущие годы. Когда это сделала я, все в стране говорили, что рады и что считают мою победу своей, благодарили. Приятно! Однако когда дала знать, что мне нужна помощь… Ребята в нашей команде не понимают, почему до этого все было, а теперь — нет. Скажите, разве с тех пор олимпийское золото стало менее ценным для страны?

— В феврале мы спрашивали тебя, что скажешь президенту Александру Лукашенко при встрече. В преддверии 8 марта она случилась, тебе присвоили орден Отечества III степени. Ну и?

— К сожалению, тогда к президенту пригласили много людей — не только из спорта. У меня не было возможности подойти к нему и поговорить один на один.

— Ты бы затронула тему квартиры, верно?

— Я человек. Если бы попросила, думаю, мы бы рассмотрели этот вопрос. Говорить, вот тем спортсменам дали квартиры, а мне нет, пожалуй, не стала бы. Плясала бы от себя.



Фото: БЕЛТА

— В июле стало известно, что пловчиха Александра Герасименя бесплатно получила землю в Дроздах-2. Она писала письмо в Мингорисполком, на имя президента. Проверенный способ. Попробуешь?

— Думаю, стоит и мне написать. Какое-то время назад считала, что мой вопрос очень скоро решится. Но вот уж почти год как я выиграла Олимпиаду, и ничего! Пусть бы квартира не была для меня подарком. Я была бы рада 50-процентной скидке. Разве это так много?

Бывает, слышу: «Так тебе ж дали призовые. Купи на них квартиру!» Ну блин, ребята, я не смогу прыгать с трамплина до 60 лет, так что мне нужно думать о будущем после спорта. Было бы неплохо потратить призовые на дело, которым займусь после завершения спортивной карьеры, когда обо мне уже никто не станет заботиться. Больная или здоровая — кого это будет волновать? Со своей стороны могу сказать, что готова оставаться в спорте максимально долго и стремиться быть полезной.

— Итого: напишешь Анатолию Сиваку, новому мэру Минска, так?

— Если мне подскажут, как правильно это сделать, то обязательно… Вот меня бомбануло! Саму раздражает, что, будучи олимпийской чемпионкой, приходится говорить обо всем этом.





— В августе [через государственную службу занятости] хоккейное «Динамо» искало пять человек на позицию спортсмена-инструктора с зарплатой в 10 тысяч рублей в месяц, — вспоминает Стас Гладченко. — Не хочу ни на кого наговаривать — не так давно динамовцы проиграли много матчей подряд (одиннадцать — антирекорд клуба. — Прим.ред.), но, думаю, и без лишних слов мой посыл понятен.

— Аня, у тебя зарплата меньше, чем 10 тысяч?

— Ты издеваешься? — парировала Гуськова, намекая, что стипендия для золотого медалиста Олимпийских игр в разы скромнее. Для сравнения, 10 тысяч белорусских рублей в Континентальной хоккейной лиге — это оклад игрока уровня четвертого звена.

— Не хочется никого унижать ради лайков и репостов. Уважаю труд спортсменов и буду рада, если меня услышали, — заключила Аня. — У нас во фристайле без преувеличения одна из лучших команд в Беларуси: выиграла четыре золотых олимпийских награды и с 1998 года привозила медали со всех зимних Игр.

«В Йоулупукки я вновь поверила в Санту!»

15 декабря в Минске состоялся первый забег Санта Клаусов #SantaRunMinsk. Мы предложили Ане и Стасу поучаствовать. «Давай, я за любой кипиш», — отреагировала Гуськова. Гладченко поддержал, а Козеко порадовался, что его подопечные «на больничном» не вешают носа, и дал добро на пробежку.

— Выбрали короткую дистанцию в 1,5 км, — говорит Аня Гуськова. — В моем случае из-за переживаний, связанных с коленом. Бежала небыстро и легко, но чуть-чуть волновалась. Перед стартом размялась, и, к счастью, забег прошел без эксцессов.

Здорово, что увидели так много людей на новогоднем костюмированном забеге, несмотря на холод, когда обычно люди предпочитают оставаться дома. Единственное — некомфортно себя чувствовали, когда встали впереди колонны бегунов. За это приносим извинения, ведь доставили неудобства. Все ради фоторепортажа, так-то мы бы разместились не впереди людей, а были бы просто вместе с бегущими, ведь мы ничем не отличаемся. Все бежали и были красивы.





Лишь набросив друг на дурга легкие кафтаны Снегурочки и Деда Мороза, Аня и Стас начили тролить друг друга. Самой жесткой шуткой стало сравнение с экгибиционистом. Окружающим нравилась открытость фристайлистов, к ним подходили с просьбой о фото.

— В глазах детей трех-четырех лет читалось, что они видели в нас Деда Морозу и Снегурку, а не спортсменов, — настаивает Аня. — Обменялись мнениями со Стасом и поняли, что могли бы неплохо проявить себя на праздниках типа корпоративов, свадеб и банкетов. Готовы прийти в детские садики!

— А если вас действительно позовут на утренник к детсад или школу, что скажете?

— Не откажем, — заверил Стас. — А выдадут костюмы — с радостью сыграем Деда Мороза и Снегурочку.





— Как долго вы верили в существование Деда Мороза?

— Еще до восьми лет, когда я увидел, как родители доставали из шкафа падарок под елочку, — вступил Стас, — у меня закрадывались сомнения по поводу Деда Мороза. «Выйди, пожалуйста, на кухню, ведь сейчас к нам должен заглянуть Мороз!» — согласитесь, звучит подозрительно! Ну вот в восемь лет для меня и случился главный удар по детской психике. Тот подарок из шкафа изменил мою жизнь!

— В 2017 году у меня был разрыв мениска, ходила на костылях, — делится воспоминаниями Аня. — Вместе командой тогда находилась в Финляндии, мы поехали в резиденцию Санта Клауса в Йоулупукки. Увидеть северного оленя — нечто непередаваемое! Атмосфера вокруг дома Санты — просто сказочная. Сам Санта ходил с настоящей бородой. У меня где-то есть фото и видео с ним. Знаешь, там я вновь поверила в Санту! В письме попросила его о здоровом колене, ведь впереди ожидал олимпийский сезон. Думаю, Санта помог. Уходящий 2018 год стал лучшим в моей жизни. С точки зрения спорта я выросла профессионально, осуществила свою мечту о победе на Олимпиаде, ментально окрепла, стала увернее в себе, познакомилась с интересными людьми и многому научилась.

— Стас, а что ты скажешь про 2018-й?

— Неоднозначный для меня год. Да, впервые соревновался на Олимпийских играх. Было интересно по эмоциям. Итог выступления? Ни хорошо, но и ни плохо. Негатив связан с травмой. Лечение сначала давало мне надежду, потом забирало. Еще бы отметил, что в этом году я стал прапорщиком (Гладченко состоит на службе в пограничных войсках. Прим.ред.). Это плюс.





Обычно под Новый год сборная по фристайлу возращается со сборов или соревнований в Минск, но ненадолго. Как-то уже 1 января команде довелось лететь в Китай.

— Тот Новый год обошелся без горячительных напитков? — спрашиваем.

— А как иначе? Мы же спортсмены! — свой довод ребята нашли неубедительным и заполнили паузу смехом. Аня добавила:

— А в тексте небось будет: «И тут они рассмеялись».

— Какие у вас планы на 31 декабря?

— Пока их нет, — ответила Аня, — но знаешь, что я сделала в пятницу? Купила хлопушку размером 70 см и бахнула ее на машину: «С Новым годом, Рокси!»

— Рокси?

— Так назвала свою машину! У меня белая Audi, если что. А Рокси — это производная от моего спонсора — производителя одежды.

У Стаса тоже белый автомобиль, только BMW, и авто этой марки не первое для него.

— Черный BMW сотрудники Госавтоинспекции останавливают в раза два-три чаще, чем белый, — утверждает он. — Это данные моей личной статистики. Сколько езжу на белом, еще ни разу не остановили.

— Возвращясь к вопросу о планах на Новый год, хотелось бы уехать за границу, ведь снега в это время у нас обычно не бывает, и вместо снеговиков мы лепим песковиков, — юморит Аня. — А теперь серьезно. Пользуясь случаем, желаю в Новом году нашим людям преуспевать во всех начинаниях и стремиться ввысь (тату с таким текстом на латыни набито у Гуськовой на ключице. — Прим.ред.), всегда и несмотря на обстоятельства. Нужно быть на позитиве, крепко дружить, заботиться друг о друге и любить.