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«Просила Санту о здоровом колене». Фристайлисты-герои Пхенчхана - про травмы, заработки и Новый год
Олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова и Станислав Гладченко, до последнего боровшийся за медаль Пхенчхана-2018, после Олимпиады ходят по врачам. У Ани болит колено, где стоят титановые шурупы, а Стасу сделали операцию на плече. Ребята частенько ложатся под капельницу, занимаются лечебной физкультурой, а намедни поучаствовали в первом в Минске забеге Санта Клуасов. В интервью SPORT.TUT.BY лыжные акробаты рассказали о лечении и намеках руководству страны насчет квартирного вопроса у Ани, а также выразили готовность сыграть Деда Мороза и Снегурочку на детском утреннике.
«Под конец Олимпийских игр уже сидел на обезболивающих: кололся через день»
Команда лыжных акробатов под началом Николая Козеко с конца ноября «сидит» на сборах в Финляндии, где спортсмены прыгают на снег. Среди ведущих подготовку к сезону нет людей, показавших пиковые результаты сборной у женщин и мужчин на Олимпийских играх в Пхенчхане: чемпионки Анны Гуськовой и Станислава Гладченко, обладателя шестого результата в суперфинале. Все идет к тому, что в постолимпийском году они не выступят.
— Колено правой ноги ныло еще на Олимпиаде, но, видимо, на фоне эмоций тогда боль несильно меня заботила, — объясняется Гуськова. — Кололи обезболивающее, тейпировала колено «от и до». Затем в июне вместе с командой приступила к подготовке к новому сезону и вскоре поняла, что не могу не то что прыгать, но даже подняться по лестнице! Сделала МРТ. Посоветовалась с доктором, который ранее делал мне операцию. Сказал, что хирургического вмешательства не потребуется и нужно закачать мышцы колена, чтобы связка держалась. Беспокоит именно она. Подрастянулась за годы в спорте, изношена.
В 2013 году Аня порвала передние крестообразные связки как раз на правом колене. Их по-прежнему поддерживают титановые шурупы. Олимпийская чемпионка решила не доставать их, ведь острой необходимости в этом нет.
— На данный момент колено не болит, но это и неудивительно, ведь прыжковая работа исключена, — говорит Аня. — Вместе со Стасом хожу на лечебную физкультуру. Мы хорошо тренируемся. Закачиваем пресс, спину. Буквально выползаем из зала. Делаем процедуры. Например, ложимся под капельницы (нам в кровь вводят противовоспалительные препараты), недавно прошли курс иглотерапии. Организм крепнет, но сказать, что эффект мгновенный, нельзя. Месяца мало на восстановление. Так что, наверное, следует пожертвовать сезоном — долечиться, чтобы через год выйти на старт с ощущением, что у меня ничего не болит и я полностью сосредоточена на борьбе за золото следующей Олимпиады. Было бы неплохо в 2020 году выиграть малый Хрустальный глобус. В 2018 году я финишировала второй в общем зачете Кубка мира среди лыжных акробатов, так что — почему нет?
Проблемы с коленями у лыжных акробатов Стас Гладченко связывает с неравномерной нагрузкой на фоне искривления позвоночника. И он, и Аня раскручиваются во время прыжков с трамплина через левую руку, из-за чего и происходит деформация скелета.
— А межпозвоночные грыжи формируются на фоне дикой компрессии, с которой сталкивается организм в момент приземления. Он ведь не рассчитан на приземления с 16 метров, — отмечает Гладченко.
— Я иногда прохожу мимо пятиэтажек и думаю: «И это с такой высоты я приземляюсь?! Как такое возможно? Стремно». Когда же прыгаешь с трамплина, то кажется, что это не так страшно, — добавляет Аня. Из-за травмы колена в следующем году она пропустит чемпионат мира, что с ней случится второй раз подряд.
Стас Гладченко лечится после операции на правом плече.
— Болело два года, терпел, — рассказывает он. — В прошлом сезоне, а именно под конец Олимпийских игр уже сидел на обезболивающих: кололся через день. По возвращении из Пхенчхана, помню, была суматоха. Очень хотелось отдохнуть. И вот вернулся из отпуска, мы стали заниматься плечом. Сделали МРТ: одно, второе. Кто-то из врачей видел необходимость в операции, кто-то — нет. Этот период растянулся до июня, когда меня прооперировали в РНПЦ спорта. Мне было предписано три месяца реабилитации, и тем не менее вместе с командой отправился на сбор в Швейцарию. Через месяц тренировок мы начали прыгать сальтовые прыжки, в том числе и я. Боль в плече — просто адская! «Поболит и перестанет», — говорили мне, ссылаясь на операцию.
— Кто?
— Тренеры и врач. «Ну ты иди, попробуй, а там посмотришь», — в таком духе. Мы три дня попрыгали и поняли, что хватит. Все остальное время на сборах я закачивал плечо, хотя нагрузка была противопоказана. Вскоре мы ее значительно снизили, стал ходить на процедуры. А плечо все не переставало болеть. 28 сентября истекли три месяца, отведенные для реабилитации… До начала зимнего сезона оставалось два месяца. В принципе, этого достаточно, чтобы через прыжки на воду вспомнить соревновательную программу и подойти к сезону в хорошей форме. Однако из-за желания быстрее-быстрее начать подготовку плечо находилось в воспаленном состоянии и не заживало.
В ноябре один из врачей разъяснил, что мне не то кололи. Что дело в сумке сустава, через которую боль уходила в мышцу и так далее. Естественно, когда у тебя болит рука, ты стараешься ничего ею не делать. Как итог, атрофировалась трапециевидная мышца, рука обмякла. После обкатки в Швейцарии, где я упал на то самое плечо, стало окончательно ясно, что прыгать с трамплина я не готов. Конечно, если на фоне лечения удастся поправить дело, могу выйти на заключительные старты сезона. Однако было решено, что без летней подготовки нечего рыпаться.
— То есть ты пропускаешь сезон?
— Да. На чемпионат мира, а он уже в начале февраля 2019-го, все равно не попадаю. Вот мы с Анькой и лечимся. Пустились во все тяжкие: ЛФК, массажи, грязи. С понедельника начнем ходить в криосауну. До этого я прошел трехнедельный курс, когда раз в неделю мне кололи в сустав гиалган.
— И мне тоже, — прервала Стаса Аня.
— Параллельно взялся за бедро, операцию на котором пережил в 2016 году. Суть проблемы та же, что и с плечом: порвалась суставная капсула. Что поделать, суставчики у меня слабенькие!
— В межсезонье
— Капсула рвется при ударе. В лыжной акробатике мы сталкиваемся с ударными нагрузками регулярно. Бывает, ударишься при приземлении о склон и не заметишь, а на практике чуть надорвал капсулу. И так еще и еще.
— Со стороны может показаться, что сейчас мы отдыхаем, а не работаем, но, поверьте, мы пашем. Кроме того, быть вне команды и не иметь возможность заниматься любимым делом — морально тяжело, — признается Аня Гуськова. — Мне страшно, когда начинаю думать о том, как быстро почти после полуторалетней паузы между прыжками на снег я выйду на уровень, который показывала до лечения.
— Алексей Гришин, Алла Цупер и Антон Кушнир пропускали сезоны после завоевания олимпийского золота. Спросите у них, как побороть страх.
— Спрашивали. Антон предупреждает: «Не расслабляйтесь, потому что с таким отношением влиться в работу будет тяжелее», — приводит слова Кушнира Гладченко.
— Думаю, если бы кто-то из нас остался тут, в Минске, один, пока команда готовится к сезону, ему пришлось бы в сто раз тяжелее, а так мы, как говорится, братья по несчастью поддерживаем друг друга, — ищет позитив Гуськова.
Пока Аня и Стас пекутся о здоровье, в Финляндии сборники впервые опробовали синхронные прыжки. В перспективе эта дисциплина может стать частью Олимпийский игр, что уже случилось с командными соревнованиями в лыжной акробатике.
— Глядя на видео синхронных прыжков, что вы делаете? «Воете на Луну» от большого желания повторить?
— Конечно, хочется, — подтверждает предположение Аня. — Синхронные прыжки выглядят зрелищно. На этой стадии подготовки ребята пробуют простые прыжки: двухсальтовые с двумя или тремя винтами. Считаю, что было бы справедливо взять на Олимпиаду третий вид программы в лыжной акробатике. Поскорее бы! Чтобы мы могли привозить в страну больше медалей. Чтобы у всех в команде был шанс…
— Чтобы мы привозили в страну валюту, — продолжил логику Ани Стас, имея в виду призовые за победы на этапах Кубка мира и чемпионатах мира.
— Скажите, необходимо ли Козеко контролировать вас, пока вы лечитесь?
— Он понимает, что мы — ответственные, — коротко ответил Стас.
— Мы «на связи», — продолжила Аня. — Недавно списывалась с Николаем Ивановичем. Говорит, что ему не хватает нас. Понятное дело, он расстроен: в команде есть травмированные. Ничего, мы еще покажем класс!
«Саму раздражает, что, будучи олимпийской чемпионкой, приходится говорить о своем квартирном вопросе»
Первое большое интервью после возвращения с Олимпиады-2018 Анна Гуськова
Да, государство уже отблагодарило спортсменку за олимпийское золото призовыми деньгами в размере 150 тысяч долларов и назначением ежемесячных выплат
— Очень обидно, ведь мне ничего подобного не предложили. Почему? — вопрошает Гуськова. — Конечно, мне никто не обязан давать квартиру, и я не веду себя так, будто открываю двери с ноги. Все прекрасно знают, какая я. А я ничем не отличаюсь о тех, кто приносил стране золотые олимпийские медали в предыдущие годы. Когда это сделала я, все в стране говорили, что рады и что считают мою победу своей, благодарили. Приятно! Однако когда дала знать, что мне нужна помощь… Ребята в нашей команде не понимают, почему до этого все было, а теперь — нет. Скажите, разве с тех пор олимпийское золото стало менее ценным для страны?
— В феврале мы спрашивали тебя, что скажешь президенту Александру Лукашенко при встрече. В преддверии 8 марта она случилась, тебе присвоили орден Отечества III степени. Ну и?
— К сожалению, тогда к президенту пригласили много людей — не только из спорта. У меня не было возможности подойти к нему и поговорить один на один.
— Ты бы затронула тему квартиры, верно?
— Я человек. Если бы попросила, думаю, мы бы рассмотрели этот вопрос. Говорить, вот тем спортсменам дали квартиры, а мне нет, пожалуй, не стала бы. Плясала бы от себя.
— В июле стало известно, что пловчиха Александра Герасименя
— Думаю, стоит и мне написать. Какое-то время назад считала, что мой вопрос очень скоро решится. Но вот уж почти год как я выиграла Олимпиаду, и ничего! Пусть бы квартира не была для меня подарком. Я была бы рада 50-процентной скидке. Разве это так много?
Бывает, слышу: «Так тебе ж дали призовые. Купи на них квартиру!» Ну блин, ребята, я не смогу прыгать с трамплина до 60 лет, так что мне нужно думать о будущем после спорта. Было бы неплохо потратить призовые на дело, которым займусь после завершения спортивной карьеры, когда обо мне уже никто не станет заботиться. Больная или здоровая — кого это будет волновать? Со своей стороны могу сказать, что готова оставаться в спорте максимально долго и стремиться быть полезной.
— Итого: напишешь Анатолию Сиваку,
— Если мне подскажут, как правильно это сделать, то обязательно… Вот меня бомбануло! Саму раздражает, что, будучи олимпийской чемпионкой, приходится говорить обо всем этом.
— В августе [через государственную службу занятости] хоккейное «Динамо» искало пять человек на позицию спортсмена-инструктора с зарплатой в 10 тысяч рублей в месяц, — вспоминает Стас Гладченко. — Не хочу ни на кого наговаривать — не так давно динамовцы
— Аня, у тебя зарплата меньше, чем 10 тысяч?
— Ты издеваешься? — парировала Гуськова, намекая, что стипендия для золотого медалиста Олимпийских игр в разы скромнее. Для сравнения, 10 тысяч белорусских рублей в Континентальной хоккейной лиге — это оклад игрока уровня четвертого звена.
— Не хочется никого унижать ради лайков и репостов. Уважаю труд спортсменов и буду рада, если меня услышали, — заключила Аня. — У нас во фристайле без преувеличения одна из лучших команд в Беларуси: выиграла четыре золотых олимпийских награды и с 1998 года привозила медали со всех зимних Игр.
«В Йоулупукки я вновь поверила в Санту!»
15 декабря в Минске состоялся первый забег Санта Клаусов #SantaRunMinsk. Мы предложили Ане и Стасу поучаствовать. «Давай, я за любой кипиш», — отреагировала Гуськова. Гладченко поддержал, а Козеко порадовался, что его подопечные «на больничном» не вешают носа, и дал добро на пробежку.
— Выбрали короткую дистанцию в 1,5 км, — говорит Аня Гуськова. — В моем случае из-за переживаний, связанных с коленом. Бежала небыстро и легко, но чуть-чуть волновалась. Перед стартом размялась, и, к счастью, забег прошел без эксцессов.
Здорово, что увидели так много людей на новогоднем костюмированном забеге, несмотря на холод, когда обычно люди предпочитают оставаться дома. Единственное — некомфортно себя чувствовали, когда встали впереди колонны бегунов. За это приносим извинения, ведь доставили неудобства. Все ради фоторепортажа, так-то мы бы разместились не впереди людей, а были бы просто вместе с бегущими, ведь мы ничем не отличаемся. Все бежали и были красивы.
Лишь набросив друг на дурга легкие кафтаны Снегурочки и Деда Мороза, Аня и Стас начили тролить друг друга. Самой жесткой шуткой стало сравнение с экгибиционистом. Окружающим нравилась открытость фристайлистов, к ним подходили с просьбой о фото.
— В глазах детей трех-четырех лет читалось, что они видели в нас Деда Морозу и Снегурку, а не спортсменов, — настаивает Аня. — Обменялись мнениями со Стасом и поняли, что могли бы неплохо проявить себя на праздниках типа корпоративов, свадеб и банкетов. Готовы прийти в детские садики!
— А если вас действительно позовут на утренник к детсад или школу, что скажете?
— Не откажем, — заверил Стас. — А выдадут костюмы — с радостью сыграем Деда Мороза и Снегурочку.
— Как долго вы верили в существование Деда Мороза?
— Еще до восьми лет, когда я увидел, как родители доставали из шкафа падарок под елочку, — вступил Стас, — у меня закрадывались сомнения по поводу Деда Мороза. «Выйди, пожалуйста, на кухню, ведь сейчас к нам должен заглянуть Мороз!» — согласитесь, звучит подозрительно! Ну вот в восемь лет для меня и случился главный удар по детской психике. Тот подарок из шкафа изменил мою жизнь!
— В 2017 году у меня был разрыв мениска, ходила на костылях, — делится воспоминаниями Аня. — Вместе командой тогда находилась в Финляндии, мы поехали в резиденцию Санта Клауса в Йоулупукки. Увидеть северного оленя — нечто непередаваемое! Атмосфера вокруг дома Санты — просто сказочная. Сам Санта ходил с настоящей бородой. У меня где-то есть фото и видео с ним. Знаешь, там я вновь поверила в Санту! В письме попросила его о здоровом колене, ведь впереди ожидал олимпийский сезон. Думаю, Санта помог. Уходящий 2018 год стал лучшим в моей жизни. С точки зрения спорта я выросла профессионально, осуществила свою мечту о победе на Олимпиаде, ментально окрепла, стала увернее в себе, познакомилась с интересными людьми и многому научилась.
— Стас, а что ты скажешь про 2018-й?
— Неоднозначный для меня год. Да, впервые соревновался на Олимпийских играх. Было интересно по эмоциям. Итог выступления? Ни хорошо, но и ни плохо. Негатив связан с травмой. Лечение сначала давало мне надежду, потом забирало. Еще бы отметил, что в этом году я стал прапорщиком (Гладченко состоит на службе в пограничных войсках. Прим.ред.). Это плюс.
Обычно под Новый год сборная по фристайлу возращается со сборов или соревнований в Минск, но ненадолго. Как-то уже 1 января команде довелось лететь в Китай.
— Тот Новый год обошелся без горячительных напитков? — спрашиваем.
— А как иначе? Мы же спортсмены! — свой довод ребята нашли неубедительным и заполнили паузу смехом. Аня добавила:
— А в тексте небось будет: «И тут они рассмеялись».
— Какие у вас планы на 31 декабря?
— Пока их нет, — ответила Аня, — но знаешь, что я сделала в пятницу? Купила хлопушку размером 70 см и бахнула ее на машину: «С Новым годом, Рокси!»
— Рокси?
— Так назвала свою машину! У меня белая Audi, если что. А Рокси — это производная от моего спонсора — производителя одежды.
У Стаса тоже белый автомобиль, только BMW, и авто этой марки не первое для него.
— Черный BMW сотрудники Госавтоинспекции останавливают в раза два-три чаще, чем белый, — утверждает он. — Это данные моей личной статистики. Сколько езжу на белом, еще ни разу не остановили.
— Возвращясь к вопросу о планах на Новый год, хотелось бы уехать за границу, ведь снега в это время у нас обычно не бывает, и вместо снеговиков мы лепим песковиков, — юморит Аня. — А теперь серьезно. Пользуясь случаем, желаю в Новом году нашим людям преуспевать во всех начинаниях и стремиться ввысь (тату с таким текстом на латыни набито у Гуськовой на ключице. — Прим.ред.), всегда и несмотря на обстоятельства. Нужно быть на позитиве, крепко дружить, заботиться друг о друге и любить.
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После Олимпиады Анна Гуськова и Станислав Гладченко ходят по врачам. У Ани болит колено, где стоят титановые шурупы, а Стасу сделали операцию на плече. Ребята...
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