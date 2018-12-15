Запашный пожаловался Путину на проект друга Лукашенко





Выступление артистов Cirque du Soleil в Лос-Анджелесе. Фото AP





Во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству 15 декабря директор Большого московского цирка Эдгар Запашный заявил, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно». Стенограмма с заседания опубликована на сайте Кремля. По его словам, это негативно скажется на российском цирке и спорте.





Запашный отметил, что открытие площадки Cirque du Soleil в 2019 году ранее анонсировал российский миллиардер Михаил Гуцериев. «Никто не мешает им (циркачам) приезжать сюда с временными гастролями, они уже больше десяти лет сюда ездят», — отметил Запашный. «Инвестиции, которые господин Гуцериев собирается вкладывать (в площадку), были бы полезны для российского искусства», — добавил он.





В ответ президент Владимир Путин заявил, что не считает целесообразной идею создавать в стране постоянную базу Cirque du Soleil и видит в ней борьбу за рынок. Глава государства поддержал позицию Запашного, добавив, что с этим вопросом «отдельно поразбираемся».





Он также обратил внимание министра культуры Владимира Мединского на эту проблему. «Это, по сути, борьба за рынок. И распахивать ворота так уж совсем, ну, не знаю. Посмотреть — это одно, а давать им здесь развиваться на нашей базе — то совсем другая история», — заявил Путин.









В 2019 году в Московской области планируется открытие концертного зала «Амфион» на 8500 мест. Его строительство ведется под управлением компаний АО «Корпорация А.Н.Д.» и ООО «Амфион», которые входят в группу компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева. В нем также участвуют Anchutz Entertainment Group (AEG) и Cirque du Soleil. На сайте проекта отмечается, что зал предназначен для проведения спортивных соревнований, корпоративных мероприятий и выступлений Cirque du Soleil.​ РБК направил запрос представителю группы «Сафмар».





Cirque Du Soleil («Цирк солнца») основали в 1984 году, а его международная штаб-квартира находится в Монреале. Строительство концертного зала «Амфион» ведется в городском поселении Новоивановское, расположенное в Одинцовском муниципальном районе Московской области. В этом же районе находится инновационный центр «Сколково».





Основной владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев занимает 24 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Журнал оценивает его состояние в $ 4,8 млрд.



