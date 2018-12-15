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ЛСП сняли короткометражку про Минск, наркотики и «иронию судьбы»

16.12.2018 12:16 — Разное | KYKY  
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Под Новый год беларуская группа ЛСП решила выпустить «праздничную» короткометражку с пасхальным названием «Ирония судьбы или Tragic City», пишет the-flow.ru. 

Лента начинается с предупреждения: «Фильм содержит сцены насилия, употребления алкоголя, нецензурной брани и психотропных веществ. Но ведь в 21 веке это никого не останавливает, верно?». Как минимум эти факты и закон о СМИ останавливают нашу редакцию от размещения ролика в этой новости. Но кого это волнует, если вы можете посмотреть его прямо сейчас на ютубе?

О чем маленький 20-минутный фильм ЛСП 

При помощи видео Олег Савченко и команда решили визуализировать мир из альбома «Tragic City», а, возможно, и всю философию ЛСП в целом, но это не точно. Приятно, что тот самый город – это Минск, немного «приукрашенный» в фотошопе: видео начинает с «минских ворот». Итак, в центре сюжета ролика персонаж Гарик, который любит видеоигры на телефоне и отмщение. Как сообщает синопсис на ютубе, Гарик «настолько же ненавидит это место, насколько любит свою сестру, тонущую в порочном водовороте его зловонных трущоб». Параллельно с ним в ролике появляется и лидер ЛСП Олег, который катается на дорогих тачках вместе с девушкой и поет песни. В короткометражке звучат треки «Деньгинепроблема», «Bullet», «Белый танец» и «Воскресение». 


В общем, не будет спойлерить. Если интересно, на что способна ЛСП, идите и смотрите ролик сами. 

Читайте по теме: «Без меня группы не будет». Большое интервью с Олегом Савченко из ЛСП

 
Теги: Минск
 
 
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Под Новый год беларуская группа ЛСП решила выпустить «праздничную» короткометражку с пасхальным названием «Ирония судьбы или Tragic City», пишет the-flow.ru.  Лента...
 
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