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Сильный снег ожидается 17 декабря местами в Беларуси

16.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Сильный снег ожидается 17 декабря местами в Беларуси

Сильный снег ожидается по западу Беларуси 17 декабря, а по востоку страны ночная температура составит минус 8-10 градусов, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно. Преимущественно по западной половине страны пройдет снег, местами сильный. Ожидается слабая метель, на дорогах - снежные заносы, на отдельных участках гололедица. Ветер юго-восточный, ночью порывистый, днем умеренный.

Температура воздуха в течение суток составит 1-7 градусов мороза, ночью по востоку страны будет минус 8-10 градусов.

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Сильный снег ожидается по западу Беларуси 17 декабря, а по востоку страны ночная температура составит минус 8-10 градусов, сообщили БЕЛТА в...
 
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