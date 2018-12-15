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Сильный снег ожидается 17 декабря местами в Беларуси
16.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Сильный снег ожидается по западу Беларуси 17 декабря, а по востоку страны ночная температура составит минус 8-10 градусов, сообщили
В понедельник будет облачно. Преимущественно по западной половине страны пройдет снег, местами сильный. Ожидается слабая метель, на дорогах - снежные заносы, на отдельных участках гололедица. Ветер юго-восточный, ночью порывистый, днем умеренный.
Температура воздуха в течение суток составит 1-7 градусов мороза, ночью по востоку страны будет минус 8-10 градусов.
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Сильный снег ожидается по западу Беларуси 17 декабря, а по востоку страны ночная температура составит минус 8-10 градусов, сообщили БЕЛТА в...
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