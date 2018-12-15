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«Минчанка» в 4-й раз стала обладателем Кубка Беларуси по волейболу

16.12.2018 13:37 — Разное | Tut.by  
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15 декабря в спорткомплексе «Мапид» в Минске определился обладатель Кубка Беларуси по волейболу среди женских команд. Вот уже третий год подряд трофей отправляется к «Минчанке», сообщает официальный сайт БФВ.


Фото: bvf.by

В финале «Минчанка» взяла верх над «Коммунальником-МГУ» — 3:0 (25:15, 25:14, 25:18).

«Минчанка» выиграла Кубок Беларуси 3-й раз подряд и 4-й — в истории.

Самым результативным игроком финального матча стала Анна Гришкевич («Минчанка»), которая принесла своей команде 17 очков. В «Коммунальнике-МГУ» больше всех баллов заработала Татьяна Холод (9).

Нешуточная борьба развернулась в матче за 3-е место между командами «Жемчужина Полесья» (Мозырь) и «Прибужье» (Брест). Исход поединка решила лишь пятая партия. Со счетом 3:2 (25:19, 22:25, 20:25, 26:24, 16:14) победила «Жемчужина Полесья».

Звания лучших игроков в своих командах получили:

Анастасия Казаченко (нападающая,"Жемчужина Полесья")
Яна Русак (блокирующая, «Коммунальник-МГУ»)
Алена Федоринчик (либеро, «Минчанка»).

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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15 декабря в спорткомплексе «Мапид» в Минске определился обладатель Кубка Беларуси по волейболу среди женских команд. Вот уже третий год подряд трофей...
 
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