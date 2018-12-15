Новогодний стол: что ни в коем случае нельзя готовить в 2019 году

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Готовить на новогодний стол 2019 можно следующее:

Какие блюда не стоит готовить в новый 2019 год

Чтобы немного облегчить задачу,подготовил подборку новогодних рецептов, которые разнообразят меню в праздничную ночь.В 2019 году Желтая Собака передает власть Желтой Свинье. Данное животное не является привередливым в еде. А это значит то, что угодить ей будет крайне просто. И так составляем вместе меню на Новый год 2019 - интересное, доступное и полезное.К слову, астрологи настоятельно не рекомендуют включать в новогоднее меню 2019 блюда из свинины - мол, такой стол может расстроить хозяйку 2019 года.свежие, маринованные и соленые овощи;рыбу;птицу;говядину, телятину, баранину;грибы;крупы;фрукты.Свинья любит овощи, зелень, поэтому их должно быть много. Торты, печенье, пирожки — все можно испечь на новый год 2019, рецепты лучше брать проверенные. Желательно, чтобы новогоднее меню для дома включало 1-2 блюда желтого или красного оттенка — это цвета наступающего года.Несмотря на то, что согласно гороскопу, год Свиньи наступит 5 февраля, считается неправильным готовить блюда из свинины, в том числе такие:шашлыки;свинину по-французски (шубу);отбивные;паштет из свиной печени;холодец с использованием рульки;пельмени и другое рубленое свиное мясо;окорок, корейку, карбонад, сальтисон;колбасу, содержащую свиной жир или мясо.Приготовьте традиционное блюдо — холодец — из крыльев и голеней индейки, нарезки подайте рыбные, а колбасу — сыровяленую конскую (махан).