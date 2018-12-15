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Новогодний стол: что ни в коем случае нельзя готовить в 2019 году

16.12.2018 13:46 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
До Нового года 2019 остались считанные дни. Хозяйки уже начинают задумываться о блюдах, которые будут на новогоднем столе.

Чтобы немного облегчить задачу, УНИАН подготовил подборку новогодних рецептов, которые разнообразят меню в праздничную ночь.

В 2019 году Желтая Собака передает власть Желтой Свинье. Данное животное не является привередливым в еде. А это значит то, что угодить ей будет крайне просто. И так составляем вместе меню на Новый год 2019 - интересное, доступное и полезное.

К слову, астрологи настоятельно не рекомендуют включать в новогоднее меню 2019 блюда из свинины - мол, такой стол может расстроить хозяйку 2019 года.


Готовить на новогодний стол 2019 можно следующее:

свежие, маринованные и соленые овощи;

рыбу;

птицу;

говядину, телятину, баранину;

грибы;

крупы;

фрукты.

Свинья любит овощи, зелень, поэтому их должно быть много. Торты, печенье, пирожки — все можно испечь на новый год 2019, рецепты лучше брать проверенные. Желательно, чтобы новогоднее меню для дома включало 1-2 блюда желтого или красного оттенка — это цвета наступающего года.


Какие блюда не стоит готовить в новый 2019 год

Несмотря на то, что согласно гороскопу, год Свиньи наступит 5 февраля, считается неправильным готовить блюда из свинины, в том числе такие:

шашлыки;

свинину по-французски (шубу);

отбивные;

паштет из свиной печени;

холодец с использованием рульки;

пельмени и другое рубленое свиное мясо;

окорок, корейку, карбонад, сальтисон;

колбасу, содержащую свиной жир или мясо.

Приготовьте традиционное блюдо — холодец — из крыльев и голеней индейки, нарезки подайте рыбные, а колбасу — сыровяленую конскую (махан).

 
 
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В сети рассказали, какие блюда лучше не подавать на стол в грядущем 2019 году.
 
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