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Onliner.by

Предпринимательница Татьяна открыла точку по продаже косметики в Ошмянах семь лет назад. На дворе был 2011-й — как раз резко обвалился курс доллара. Сначала Татьяна торговала косметикой, но в город пришли крупные дискаунтеры бытовой химии, и ей пришлось сворачиваться.Она стала торговать женским бельем. Здание торгового центра, где она сейчас находится, предприниматели строили когда-то всем миром. Брали кредиты, которые выплачивают до сих пор, хотя некоторые площади здесь пустуют и поныне.— объясняет Татьяна. —Соседка Татьяны Галина бизнесом занимается еще с девяностых. Этот период она вспоминает с ностальгией.говорит Галина. —Надежда у Татьяна и Галины — это работники атомной станции, часть из которых, как надеются предпринимательницы, приедут жить в Ошмяны. Надеются, что до того времени не закроются.объясняет Галина. —