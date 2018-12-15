16 декабря к Земле приблизится бледная комета, которая будет казаться больше Луны



На изображении аналогичная комета C/2014 Q2 (Лавджоя). Фото: NASA

Comet 46P Wirtanen gathering speed as seen tonight over Australia. Roughly 30 mins animated, taken with Celestron 9.25” EHD, 0.7x reducer & Canon 6DmkII #astrophotography pic.twitter.com/bJrFF9wUsj — Dylan O'Donnell (@erfmufn) 28 ноября 2018 г.



Комета 46P/Виртанена — короткопериодическая комета из семейства Юпитера, открытая в 1948 году американцем Карлом Виртаненом. Диаметр ее ядра оценивается в 1,2 километра.16 декабря 2018 года эта комета пройдет на минимальном расстоянии от Земли — около 11,5 миллиона километров.«Я изучил предыдущие данные о приближениях 46P. На их основе можно предположить, что на пике яркости кометы ее звездная величина составит +3, — пишет астроном. — Я также полагаю, что ее кома (облако из пыли и газа, окружающее ядро кометы) увеличится в начале декабря. В ночь максимального сближения ее угловой размер на небе составит от 1° до 1.5°, это в 2−3 раза больше среднего видимого размера Луны».Правда, увидеть комету будет не так просто.— уточнил Джо Рао.Комета пройдет по созвездиям Кита, Эридана, Тельца, Возничего и Рыси. 23 декабря она будет находиться рядом с яркой звездой Капеллой. Ранее к комете планировалось запустить космический корабль Rosetta, но из-за технических неполадок миссию отложили, а корабль вскоре был запущен к комете 67P/Чурюмова — Герасименко,«Популярная механика».