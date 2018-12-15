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16 декабря к Земле приблизится бледная комета, которая будет казаться больше Луны

16.12.2018 13:41 — Разное | UDF  
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На изображении аналогичная комета C/2014 Q2 (Лавджоя). Фото: NASA
16 декабря комета Виртанена сблизится с Землей и достигнет максимума своего блеска. По прогнозу, на небе она будет выглядеть как размытое облако в 2−3 раза больше Луны. Правда, увидеть ее невооруженным глазом будет очень трудно, пишет Sky & Telescope.

Комета 46P/Виртанена — короткопериодическая комета из семейства Юпитера, открытая в 1948 году американцем Карлом Виртаненом. Диаметр ее ядра оценивается в 1,2 километра.

16 декабря 2018 года эта комета пройдет на минимальном расстоянии от Земли — около 11,5 миллиона километров.

«Я изучил предыдущие данные о приближениях 46P. На их основе можно предположить, что на пике яркости кометы ее звездная величина составит +3, — пишет астроном Джо Рао. — Я также полагаю, что ее кома (облако из пыли и газа, окружающее ядро кометы) увеличится в начале декабря. В ночь максимального сближения ее угловой размер на небе составит от 1° до 1.5°, это в 2−3 раза больше среднего видимого размера Луны».

Правда, увидеть комету будет не так просто.

«Я считаю, что в местах, страдающих от светового загрязнения, наблюдение за кометой окажется почти невыполнимой задачей. И даже у тех, кто будет наблюдать за ней в темноте, могут возникнуть трудности. Это связано с тем, что кома кометы необычайно велика, и из-за этого может выглядеть размытой, практически призрачной. Помните, что вы ищете не четкий объект, похожий на звезду. Комета распространяет свой свет на относительно большую площадь», — уточнил Джо Рао.



Комета пройдет по созвездиям Кита, Эридана, Тельца, Возничего и Рыси. 23 декабря она будет находиться рядом с яркой звездой Капеллой. Ранее к комете планировалось запустить космический корабль Rosetta, но из-за технических неполадок миссию отложили, а корабль вскоре был запущен к комете 67P/Чурюмова — Герасименко, пишет «Популярная механика».

 
 
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16 декабря комета Виртанена сблизится с Землей и достигнет максимума своего блеска.
 
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