В России остановлено производство китайских автомобилей из-за скандала

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СМИ выяснили, что работы на конвейере завода "Дервейс" и его второй сборочной площадке в Ставрополье были остановлены еще в сентябре. Причиной стали результаты проверки Следственного комитета, выявившей факт неуплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, завод предоставил ложные сведения о праве на налоговый вычет НДС в размере 319,4 млн рублей и деньги транзитным путем уходили через фирмы-однодневки.Как сообщают, руководству предприятия были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ.Выпуск новых автомобилей Chery, Lifan, Brilliance, Hawtai (НТМ) и Great Wall Hower (Great Wall) в настоящее время не осуществляется и дилеры вынуждены распродавать остатки со складов. У автопроизводителей возникли и проблемы с импортом машин в Россию: дело в том, что "Дервейс" указан в качестве завода-изготовителя в сертификатах Одобрения типа транспортного средства у большинства моделей. Для того, чтобы возобновить поставки автомобилей в страну и указать другой завод, компаниям придется заново пройти процедуру сертификации, которая предусматривает проведение нескольких дорогостоящих краш-тестов и занимает 3-8 месяцев.В случае, если автопроизводители пойдут на такой шаг, цены на китайские машины могут увеличиться, чтобы компенсировать затраты на обновление ОТТС, считают опрошенные изданием эксперты. Они отмечают, что компаниям следует поторопиться с решением проблемы, так как с каждым днем склады дилеров пустеют - дефицит грозит моделям, в ОТТС которых фигурирует Derways. У Lifan это Murman, Solano II, X70, X60, X50 и Myway, у Chery – кроссовер Tiggo 5, у Brilliance - V5, у Great Wall - Hover H3 и H5, а у Hawtai – Boliger.