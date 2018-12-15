Сало: полезно или вредно? Диетологи идут стенка на стенку

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Витамин жира

Правда о холестерине

Почему свинья лучше?

Сало считают самым извест­ным украинским продуктом в мире. Очень любят его и в России. Но вот историки питания считают, что у великороссов оно было не очень популярно: выше географической линии, проходящей через Смоленск, Тулу, Пензу и Самару, его практически не ели. И только в советские годы, когда произошло смешение народов, сало вместе с переселенцами распространилось по всей стране и полюбилось всем народам. Но как ни обидно современным «украм», официально считается, что сало придумали не они. Самая древняя традиция производства сала, подтверждённая документами, существует со времён Древнего Рима в Северной Италии. Как и в старину, не меняя рецептуры, там до сих пор делают два вида сала – «Лардо ди Колоната» и «Лард д'Арна».Но вообще-то, сало любили во многих странах. У балканских славян его называли «сланина», у поляков – «слонина», у нем­цев – «шпек», в США – «фэтбек» (жир со спины). Кроме этого, был популярен и смалец – растопленное сало, имеющее консистенцию сливочного масла. Когда его смешивают со шкварками и намазывают на чёрный хлеб, а так поступают в Закарпатье и Германии, получается просто объедение. И вот много веков человечество считало сало вкусным и полезным продуктом. А в научных медицинских трудах ещё в 1930-е гг. в США его называли одним из самых полезных жиров. Сегодня в США сало вычеркнули из жизни вообще, его там практически нет. А в остальном мире считают, что это один из самых вредных продуктов.Приговор ему вынесли в начале 1960-х, когда в США объявили войну холестерину: животные жиры, и прежде всего сало, считались его главными источниками. В 1995 г., когда с салом покончили (см. график)и его почти полностью вытеснили маргарины с трансжирами, вдруг выяснилось, что опаснее этих трансжиров ничего нет. Они стимулировали развитие атеросклероза, инфарктов и инсультов и некоторых видов рака.Казалось, настало время для реабилитации сала. Но не тут-то было, глобальные пищевые компании, которые сначала «убили» сало, а потом подсадили мир на трансжиры, последним нашли альтернативу – дешёвое пальмовое масло.Парадоксально, но по содержанию полезных и вредных жирных кислот сало выглядит гораздо лучше, чем пальмовое масло и другие животные жиры, не очень сильно уступая некоторым растительным маслам (см. «Кстати»*). Но полезные свойства сала не только в этом.Часто утверждают, что в сале есть витамин F. Это ошибка, такого витамина нет вообще. Его открыли в 1923 г., но потом «закрыли». Оказалось, что это не витамин, а несколько особых жирных кислот, которые нам, как и витамины, тоже надо обязательно получать с пищей, поскольку организм человека их не производит или производит недостаточно. В сале есть две такие жирные кислоты – линолевая и арахидоновая. Они очень важны для мозга: помогают его формированию и развитию у плода и ребёнка и потом защищают мозг в течение всей жизни. Ещё эти кислоты есть во всех оболочках наших клеток, и от них зависит, смогут они работать нормально или нет. И вот в сале вполне приличное количество такой арахидоновой кислоты, а в пальмовом масле её ноль.Вопреки мифам, сало не главный виновник ожирения. Накоплению подкожного жира гораздо больше способствуют углеводы (сахар, всё сладкое, мучное), чем жиры.В 100 граммах сала – треть дневной нормы этого вещества. Но, во-первых, он не так опасен, как наш собственный холестерин, синтезируемый в печени. Во-вторых, в сале достаточно много холина, а он ослабляет вредные эффекты холестерина и защищает сосуды. Так что сало не так вредно, как нам его долго представляли. В умеренных дозах (оптимально 30–40 г в день) оно вполне полезно.Есть ещё один мощный аргумент в пользу сала – оно идеально для готовки. И особенно для жарки, где его традиционно использовали. Сегодня обычно жарят на растительных маслах, особенно на подсолнечном. Так вот, наше любимое подсолнечное масло вместе с кукурузным подходят для этого хуже всего. Это доказал в эксперименте профессор Мартин Грутвелд из Лестерского университета Де Монфорт в Великобритании. Так называемые полезные полиненасыщенные жирные кислоты растительных масел при жарке превращаются в очень вредные перекиси и альдегиды. Они способствуют развитию рака, атеросклероза, болезней суставов и т. д. Лучше всего оказалось жарить на маслах, где таких полезных жирных кислот мало, – это оливковое и сливочное масла, гусиный жир и сало. При высокой температуре они более устойчивы, и в результате не образуются токсичные альдегиды и перекиси. Профессор Грутвелд настоятельно рекомендует жарить на этих жирах.Вредных насыщенных жиров в сале существенно меньше, чем в пальмовом масле (см. инфо­графику). И вообще, из всех животных жиров в свином их меньше всего. Но это не единственное достоинство сала. Набор жирных кислот, из которых по­строены жиры, в нём гораздо лучше, чем в пальмовом масле и других животных жирах. Вот факты:1. Из насыщенных жиров в сале треть (12%) приходится на полезную стеариновую кислоту (её много в масле какао и, следовательно, в шоколаде). Она полезна, поскольку повышает т. н. хороший холестерин и не влияет на вредный. Для сравнения: в пальмовом масле этой кислоты лишь 4%, а вредной пальмитиновой кислоты почти в 2 раза больше, чем в сале (45% против 26%).2. Полезных мононенасыщенных жиров в сале 47%, они повышают хороший холестерин и понижают вредный. Как и в оливковом масле, в сале много олеиновой кислоты. В пальмовом масле её гораздо меньше. И это даже меньше, чем в говяжьем жире.3. Самые полезные жирные кислоты – полиненасыщенные. Они понижают так называемый вредный холестерин, но не влияют на полезный. В сале таких кислот 12%, и это больше, чем в пальмовом масле.