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Гарри Каспаров: Мы присутствуем при агонии режима Путина

16.12.2018 13:01 — Разное | UDF  
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Гарри Каспаров. Фото: svaboda.org
Российский политик и общественный деятель принял участие в шестом по счету Форуме свободной России в Вильнюсе.

В эксклюзивном интервью Радио Свобода Гарри Каспаров рассказал о санкциях, выборах, протестах и «агонии режима Путина». Российский политик и общественный деятель принял участие в шестом по счету Форуме свободной России в Вильнюсе.

Среди прочего российский политик заявил:

«Режим, мне кажется, вошел в ту стадию, когда количество денег, которые собраны наверху, на самом деле никак не сказываются на улучшении жизни рядовых граждан... Можно говорить о том, что мы присутствуем, если брать исторические параллели, при агонии. Другое дело, что агония таких режимов может быть, во-первых, достаточно продолжительной, а во-вторых, очень страшной и кровавой. Поэтому, мне кажется, нужно правильно понимать, какую цену придется заплатить России, и всему миру за крушение режима, который сейчас начал впервые сталкиваться с реальной международной изоляцией».


 
 
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Российский политик и общественный деятель принял участие в шестом по счету Форуме свободной России в Вильнюсе.
 
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