Гарри Каспаров: Мы присутствуем при агонии режима Путина



Гарри Каспаров. Фото: svaboda.org

«Режим, мне кажется, вошел в ту стадию, когда количество денег, которые собраны наверху, на самом деле никак не сказываются на улучшении жизни рядовых граждан... Можно говорить о том, что мы присутствуем, если брать исторические параллели, при агонии. Другое дело, что агония таких режимов может быть, во-первых, достаточно продолжительной, а во-вторых, очень страшной и кровавой. Поэтому, мне кажется, нужно правильно понимать, какую цену придется заплатить России, и всему миру за крушение режима, который сейчас начал впервые сталкиваться с реальной международной изоляцией».

В эксклюзивном интервьюГарри Каспаров рассказал о санкциях, выборах, протестах и «агонии режима Путина». Российский политик и общественный деятель принял участие в шестом по счету Форуме свободной России в Вильнюсе.Среди прочего российский политик заявил: