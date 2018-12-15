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Гарри Каспаров: Мы присутствуем при агонии режима Путина
Гарри Каспаров. Фото: svaboda.org
В эксклюзивном интервью
Среди прочего российский политик заявил:
«Режим, мне кажется, вошел в ту стадию, когда количество денег, которые собраны наверху, на самом деле никак не сказываются на улучшении жизни рядовых граждан... Можно говорить о том, что мы присутствуем, если брать исторические параллели, при агонии. Другое дело, что агония таких режимов может быть, во-первых, достаточно продолжительной, а во-вторых, очень страшной и кровавой. Поэтому, мне кажется, нужно правильно понимать, какую цену придется заплатить России, и всему миру за крушение режима, который сейчас начал впервые сталкиваться с реальной международной изоляцией».
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Российский политик и общественный деятель принял участие в шестом по счету Форуме свободной России в Вильнюсе.
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