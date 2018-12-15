

Алексей Венедиктов. Фото: Евгений Разумный / Ведомости

"Я видел, каким образом довольно быстрыми темпами довольно быстро развивается внедрение белорусского языка, например, белорусской истории. И мы наследники не Киева, — говорит Лукашенко, — как Москва, а мы наследники великого княжества Литовского. Мы наследники Вильно".

" Это не только нефть, ребята, это не только цены на прогонку, это не только обидки разные — это сущностная история, станет ли Беларусь Крымом в том или ином виде".

"Позиция: равные цены только в едином государстве – не новая, она высказывалась и ранее российскими официальными лицами. Кроме того, подписано соглашение, что с 2025 года создается единый рынок энергоресурсов, что в переводе на человеческий язык означает, что цены на нефть и газ должны быть одинаковые на всем пространстве Евразийского союза, не считая только транспортные расходы".