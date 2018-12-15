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Венедиктов о предстоященй встрече Лукашенко и Путина: "Это сущностная история, станет ли Беларусь Крымом"

16.12.2018 12:55 — Разное | UDF  
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Алексей Венедиктов. Фото: Евгений Разумный / Ведомости
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" прокомментировал конфликт между Москвой и Минском.

Предложение Владимира Путина и Дмитрия Медведева о более тесной интеграции Беларуси и России в обмен на дешевые энергоносители, которое вызвало негодование у Александра Лукашенко, продолжает активно обсуждаться в экспертном сообществе. Не обошел эту тему в своей авторской программе "Будем наблюдать" и Алексей Венедиктов.

"А чего для вас нового? Я всегда говорил, я согласен с президентом Лукашенко, что одна из возможностей и видений нынешней кремлевской команды — это интеграция с Беларусью. Скорость и форма интеграции в Кремле и Беларуси разные. Да, Лукашенко хочет сохранить для Беларуси независимость и быть независимым президентом", - сказал главред "Эхо Москвы".

Венедиктов также рассказал о своих впечатлениях от посещения Беларуси летом прошлого года:

"Я видел, каким образом довольно быстрыми темпами довольно быстро развивается внедрение белорусского языка, например, белорусской истории. И мы наследники не Киева, — говорит Лукашенко, — как Москва, а мы наследники великого княжества Литовского. Мы наследники Вильно".


"Естественно, что для России и для Путина, как я понимаю Путина, уж если с украинцами мы один народ, то с белорусами вообще мы один народ. Вопрос, хотят ли этого белорусы? Хороший вопрос, между прочим, чего хотят белорусы — я имею в виду граждане Беларуси, — в отличие от элиты, которая, конечно, хочет сохранить свободу маневра. Поэтому все время вспыхивают искры между белорусской и российской элитой", - добавил Венедиктов.

Он напомнил, что на 25 декабря запланирована встреча Лукашенко и Путина, которая, по мнению главного редактора "Эха" может стать судьбоносной для президента Беларуси:

" Это не только нефть, ребята, это не только цены на прогонку, это не только обидки разные — это сущностная история, станет ли Беларусь Крымом в том или ином виде".


"Потому что если сейчас провести в Беларуси референдум «Хотите ли вы быть частью России?», я бы не сказал бы, какой будет ответ. И, кстати, Лукашенко впервые заговорил о том, о чем я говорил 4 года. Помнишь — войти 6 областями в Россию? Я говорил — мне сказали: «Ха-ха-ха!». В Беларуси, в Минске говорили: «Венедиктов сошел с ума». В Москве говорили: «Да нет, никогда». Сейчас об этом говорит белорусский президент. Чего он знает, чего вы не знаете — это называется — какие планы он изучает? Ну, вот новый белорусский посол приехал, попробуем встретиться, поговорить с ним.
Но это неудивительно. Те, кто слушает «Эхо Москвы» или во всяком случае программу «Будем наблюдать» или, во всяком случае читает мой Телеграм-канал или читает наши твиты, они знают, что мы об этом говорим давно. Ничего удивительного нет. Просто белорусский президент этим торговал раньше в закрытом режиме, а сейчас, видимо, ситуация такая, что перешел в открытый режим, публичный. Вот", - рассуждает Венедиктов.

При этом он отметил, что позиция нынешней российской правящей команды в отношении Беларуси такая же, как некогда была и в отношении Крыма.

"Она такая же была и на Крым раньше. Ну, пока нет — нет. А когда упало в руки — тогда и возьмем. Что для вас нового, я понять не могу? Это любой наблюдательный человек, даже не обладая инсайдом или обладая гораздо меньшим инсайдом, чем я, уже давно бы сделал выводы. Перезреет — упадет в руки. Не перезреет — не упадет", - констатировал Венедиктов.

Как писал UDF.BY, в последние месяцы между Москвой и Минском обострились экономические проблемы. В первую очередь, речь идет в вводимом Россией с 2019 года так называемого налогового маневра, от которого, по оценке белорусской стороны, республика в перспективе недополучит в бюджет порядка 10 миллиардов долларов. Кроме того, Минск настаивает на снижении цен за поставляемый в страну российский газ и создание равных условий для всех субъектов хозяйствования.

Эти болезненные вопросы Лукашенко поставил перед Владимиром Путиным во время саммита лидеров Евразийского экономического союза 6 декабря в Санкт-Петербурге. На что получит ответ от Путина, что цены на энергоносители напрямую зависят от степени интеграции двух стран. Таким образом, как отмечают эксперты, президент России дал понять,что что равные условия хозяйствования могут быть только в том случае, если Беларусь станет субъектом Российской Федерации.

Эта позиция подтвердилась уже через несколько дней, когда в Москву для проведения очередного раунда нефтегазовых переговоров приехала белорусская делегация. Как сообщило агентство "Интерфакс", со ссылкой на свои источники в Кремле, вице-премьер Дмитрий Козак даже не стал обсуждать вопрос о компенсации потерь от налогового маневра и предоставлении скидки на газ "до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства".

В Минске уже предупредили своих восточных партнеров, что действия Москвы противоречит соглашениям о создании Евразийского экономического союза.

"Все эти договоренности будут дезавуированы. Если одна сторона считает возможным только свои интересы отстаивать, а другие должны согласиться, ну, наверное, такого не будет. Вернее, вернемся к вопросу о целесообразности нахождения Беларуси в таком союзе", – заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1" заместитель министра финансов Андрей Белковец.

Экономист Ярослав Романчук полагает, что если Лукашенко не удастся договориться с Кремлем по нефтегазовому спору, то в самом плохом сценарии развития событий Беларусь в 2019-2020 годах может "получить удар силой до 10% своего ВВП".

"Нам грозит, как минимум, 50-процентная девальвация BYN-рубля, удорожание энергоресурсов, коммуналки, а также резкое ухудшение финансового положения сотен госпредприятий. Можно забыть про зарплату в $ 500 в 2019-2020 гг.", - отмечает Романчук.

Впрочем, политолог Валерий Карбалевич полагает, что драматизировать ситуацию не надо:

"Позиция: равные цены только в едином государстве – не новая, она высказывалась и ранее российскими официальными лицами. Кроме того, подписано соглашение, что с 2025 года создается единый рынок энергоресурсов, что в переводе на человеческий язык означает, что цены на нефть и газ должны быть одинаковые на всем пространстве Евразийского союза, не считая только транспортные расходы".


"Кстати, в Санкт-Петербурге подписан некий документ на эту тему, который подтверждал, что процесс создания единого рынка идет, Россия тоже подписала этот документ. А споры… Вся история отношений России и Беларуси – это история конфликта", - сказал эксперт в интервью "Белорусскому партизану".

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Теги: Минск
 
 
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Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" прокомментировал конфликт между Москвой и Минском.
 
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