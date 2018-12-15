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Саркози прибыл в Грузию на инаугурацию Зурабишвили
Экс-президент Франции Николя Саркози в воскресенье прибыл в Грузию на церемонию инаугурации избранного грузинского президента Саломе Зурабишвили, сообщают грузинские СМИ.
Накануне посол Франции в Грузии Паскаль Менье заявил журналистам, что на церемонию инаугурации из Франции прибудет большая делегация.
Родившаяся во Франции С.Зурабишвили в прошлом много лет работала на различных должностях во французском внешнеполитическом ведомстве. Перед президентскими выборами в Грузии она отказалась от французского гражданства.
По данным МИД Грузии, на церемонии инаугурации будут присутствовать делегации из 55 стран. Ранее в МИД заявили, что приглашения были разосланы всем странам, с которыми у Грузии есть дипломатические отношения.
Церемония инаугурации пятого президента пройдет в грузинском городе Телави.
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Экс-президент Франции Николя Саркози в воскресенье прибыл в Грузию на церемонию инаугурации избранного грузинского президента Саломе Зурабишвили, сообщают...
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