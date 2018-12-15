Саркози прибыл в Грузию на инаугурацию Зурабишвили

Экс-президент Франции Николя Саркози в воскресенье прибыл в Грузию на церемонию инаугурации избранного грузинского президента Саломе Зурабишвили, сообщают грузинские СМИ.

Накануне посол Франции в Грузии Паскаль Менье заявил журналистам, что на церемонию инаугурации из Франции прибудет большая делегация.

Родившаяся во Франции С.Зурабишвили в прошлом много лет работала на различных должностях во французском внешнеполитическом ведомстве. Перед президентскими выборами в Грузии она отказалась от французского гражданства.

По данным МИД Грузии, на церемонии инаугурации будут присутствовать делегации из 55 стран. Ранее в МИД заявили, что приглашения были разосланы всем странам, с которыми у Грузии есть дипломатические отношения.

Церемония инаугурации пятого президента пройдет в грузинском городе Телави.