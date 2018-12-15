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«Вы свернули с маршрута». Война билбордов или как в Бресте конкуренты «троллят» друг друга

16.12.2018 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Недавно наши читатели обратили внимание на интересный билборд, размещенный возле автосалона KIA напротив МИКСа. На нем изображен автомобиль, а рядом с ним навигатор, который сообщает: «Вы свернули с маршрута. Автосалон Hyundai на Морозова, 28А». Что это? Война конкурентов, борьба за клиента или «троллинг» друг друга? Сложно однозначно ответить на этот вопрос.

«Вы свернули с маршрута». Война билбордов или как в Бресте конкуренты «троллят» друг друга

Мы лишь проехались по городу и посмотрели, где еще размещена подобного рода реклама. Читайте и смотрите наш небольшой репортаж об этом.

Итак, буквально через несколько десятков метров от первого борда вдоль улицы 28 Июля висит еще одна реклама другого автосалона. В этот раз «засветился» Nissan на Гоздецкого, 8. Таким образом представитель KIA буквально атакован конкурентами со всех сторон.

«Вы свернули с маршрута». Война билбордов или как в Бресте конкуренты «троллят» друг друга

Посмотрим, что же дальше. Оказывается, не остались в стороне и такие гиганты торговли, как «Санта» и «Евроопт». На Варшавском шоссе перед «большим евриком» можно встретить рекламу «Санты».

«Вы свернули с маршрута». Война билбордов или как в Бресте конкуренты «троллят» друг друга

С другой стороны дороги «Электросила» переманивает покупателей у «Евроопт Техно» привлекательными ценами и рассрочкой на стиральные машины.

«Вы свернули с маршрута». Война билбордов или как в Бресте конкуренты «троллят» друг друга

«Алми» вообще решил переплюнуть всех и прямо возле «Евроопта» на Радужной зовет к себе за продуктами дешевле себестоимости!

«Вы свернули с маршрута». Война билбордов или как в Бресте конкуренты «троллят» друг друга

Но, наверное, в основном размещают билборды возле конкурентов автомобильные дилеры. По крайней мере рядом с салоном LADA мы увидели, как брестчанам предлагают приобрести автомобиль Geely Emgrand 7 за 23.000 белорусских рублей. Кстати, об этом автомобиле, который занимает лидирующее положение в своем классе и имеет хорошую кредитную программу, мы на днях уже писали репортаж. Можете почитать его здесь.

«Вы свернули с маршрута». Война билбордов или как в Бресте конкуренты «троллят» друг друга

А последний щит в нашем обзоре - это определенно «камень в огород» Атлант-М в Задворцах. Изображение шикарного Hyundai Tucson от hyundai-brest.by красуется возле кольца на ул. Автолюбителей. А надпись «собран в Европе» тонко намекает на превосходство этого автомобиля над другими. Во время, когда улицы нашего города заполнили «европейские» машины с российской сборкой, этот аргумент звучит очень внушительно!

«Вы свернули с маршрута». Война билбордов или как в Бресте конкуренты «троллят» друг друга

И на сегодня это всё. А какие еще билборды такого плана вы замечали на улицах города?

 
 
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Недавно наши читатели обратили внимание на интересный билборд, размещенный возле автосалона KIA напротив МИКСа. На нем изображен автомобиль, а рядом с ним...
 
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