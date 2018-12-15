Караван Маркет обещает красочное представление для детей

Канун Нового года и Рождества -это волшебное время. Ведь именно сейчас мы верим в чудеса как никогда!



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И вот уже в третий раз организаторы самого тёплого и доброго мероприятия хотят подарить надежду на чудо детям,ведь они в этом так нуждаются. КАРАВАН МАРКЕТ состоится 29,30 декабря,а значит все волшебники должны быть вместе, чтобы подарить праздник.



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В этот раз целью сбора средств является покупка подарков нуждающимся детям. А волшебником может стать каждый из нас.

На протяжении 2х дней 29;30 декабря будет работать выставка-ярмарка ремесленников. При этом каждый гость,приобретая любой товар,сможет оставить своё именное украшение на нашей «ЕЛОЧКЕ ДОБРЫХ ДЕЛ» и загадать своё самое заветное желание !30 декабря организаторы КАРАВАН МАРКЕТ обещают красочное представление.

Показы, творческие выступления талантливых детей,которые так рады помогать другим детям!

Ждём вас в ТЦ «ВАРШАВСКИЙ». Давайте вместе станем немного волшебниками!