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Караван Маркет обещает красочное представление для детей

16.12.2018 14:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Канун Нового года и Рождества -это волшебное время. Ведь именно сейчас мы верим в чудеса как никогда!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61609.php

Караван Маркет обещает красочное представление для детей

И вот уже в третий раз организаторы самого тёплого и доброго мероприятия хотят подарить надежду на чудо детям,ведь они в этом так нуждаются. КАРАВАН МАРКЕТ состоится 29,30 декабря,а значит все волшебники должны быть вместе, чтобы подарить праздник.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61609.php

Караван Маркет обещает красочное представление для детей

В этот раз целью сбора средств является покупка подарков нуждающимся детям. А волшебником может стать каждый из нас.

На протяжении 2х дней 29;30 декабря будет работать выставка-ярмарка ремесленников. При этом каждый гость,приобретая любой товар,сможет оставить своё именное украшение на нашей «ЕЛОЧКЕ ДОБРЫХ ДЕЛ» и загадать своё самое заветное желание !30 декабря организаторы КАРАВАН МАРКЕТ обещают красочное представление. 

Показы, творческие выступления талантливых детей,которые так рады помогать другим детям! 

Ждём вас в ТЦ «ВАРШАВСКИЙ». Давайте вместе станем немного волшебниками!

 
 
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Канун Нового года и Рождества -это волшебное время. Ведь именно сейчас мы верим в чудеса как никогда! И вот уже в третий раз организаторы самого тёплого и доброго...
 
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