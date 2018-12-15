Очередь на переход Козловичи из фур растянулась за Каменецкое кольцо

Традиционно перед Новым годом компании спешат обеспечить товарами свои объекты. Очень многое ввозится из-за границы, поэтому в последние недели на переходах наблюдаются сложности.



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Очередь из грузовых фур растянулась сегодня, 16 декабря 2018 года до заправки Беларуснефть за Каменецким кольцом.



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Тенденции на уменьшение нет - грузовики всё подъезжают и подъезжают. Сложно даже представить, сколько им придётся коротать время в очереди иногда оно доходит до трёх суток.



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