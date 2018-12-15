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Очередь на переход Козловичи из фур растянулась за Каменецкое кольцо
16.12.2018 14:48 — Разное | Виртуальный Брест
Традиционно перед Новым годом компании спешат обеспечить товарами свои объекты. Очень многое ввозится из-за границы, поэтому в последние недели на переходах наблюдаются сложности.
Очередь из грузовых фур растянулась сегодня, 16 декабря 2018 года до заправки Беларуснефть за Каменецким кольцом.
Тенденции на уменьшение нет - грузовики всё подъезжают и подъезжают. Сложно даже представить, сколько им придётся коротать время в очереди иногда оно доходит до трёх суток.
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