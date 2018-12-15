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Во Франции «жёлтые жилеты» вновь вышли на улицы, протесты длятся уже пятую неделю
Новости Франции. «Желтые жилеты» во Франции проигнорировали призыв правительства приостановить свою акцию после
15 декабря протестующие вновь вышли на улицы.
По данным полиции, участие в демонстрациях приняли более 33 тысяч человек, только в Париже задержаны 168.
Народные волнения по всей стране продолжаются уже пятую неделю подряд. Судя по количеству демонстрантов, антиправительственные настроения идут на спад. Но агрессивность протестующих явно растет. Полицию несколько раз закидывали камнями и зажженными фаерами. Жандармы отвечали светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.
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Новости Франции. «Желтые жилеты» во Франции проигнорировали призыв правительства приостановить свою акцию после теракта в Страсбурге, сообщили в программе...
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