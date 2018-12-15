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Автомобиль перевернулся после столкновения с легковушкой на улице Орловской в Минске
Новости Беларуси. Серьезная авария произошла утром 16 декабря в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два человека госпитализированы после столкновения легковушек.
ДТП произошло на пересечении улиц Орловской и Нововиленской. В результате столкновения один из автомобилей совершил наезд на бордюрный камень, опрокинулся и наехал на светофор.
Водитель и пассажир доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, Следственного комитета и судебные эксперты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Новости Беларуси. Серьезная авария произошла утром 16 декабря в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два человека госпитализированы после...
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