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Автомобиль перевернулся после столкновения с легковушкой на улице Орловской в Минске

16.12.2018 14:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Серьезная авария произошла утром 16 декабря в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два человека госпитализированы после столкновения легковушек.

Автомобиль перевернулся после столкновения с легковушкой на улице Орловской в Минске

Автомобиль перевернулся после столкновения с легковушкой на улице Орловской в Минске

Автомобиль перевернулся после столкновения с легковушкой на улице Орловской в Минске

ДТП произошло на пересечении улиц Орловской и Нововиленской. В результате столкновения один из автомобилей совершил наезд на бордюрный камень, опрокинулся и наехал на светофор.

Водитель и пассажир доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, Следственного комитета и судебные эксперты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Автомобиль перевернулся после столкновения с легковушкой на улице Орловской в Минске

Автомобиль перевернулся после столкновения с легковушкой на улице Орловской в Минске
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Серьезная авария произошла утром 16 декабря в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два человека госпитализированы после...
 
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