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В Столбцовском районе горел «Парк истории Сула»
Новости Беларуси. Вечером 15 декабря произошёл пожар в комплексе «Парк истории Сула», который находится в деревне Сула Столбцовского района.
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Причина пожара устанавливается, рассматривается версия короткого замыкания электропроводки.
Отмечается, что горевшее сооружение было построено в 19 веке и реконструировалось в 2008 году.
На неделе в Брестском районе случился пожар в Доме культуры.
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Новости Беларуси. Вечером 15 декабря произошёл пожар в комплексе «Парк истории Сула», который находится в деревне Сула Столбцовского района. Фото: МЧС Беларуси ...
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