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В Столбцовском районе горел «Парк истории Сула»

16.12.2018 13:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 15 декабря произошёл пожар в комплексе «Парк истории Сула», который находится в деревне Сула Столбцовского района.  

В Столбцовском районе горел «Парк истории Сула»
Фото: МЧС Беларуси  

По сведениям МЧС Беларуси, горело одноэтажное здание «Королевской ассамблеи». Пламя было оперативно потушено прибывшими спасателями. Никто не пострадал.  

В Столбцовском районе горел «Парк истории Сула»
Фото: МЧС Беларуси  

Причина пожара устанавливается, рассматривается версия короткого замыкания электропроводки.  

Отмечается, что горевшее сооружение было построено в 19 веке и реконструировалось в 2008 году.  

В Столбцовском районе горел «Парк истории Сула»
Фото: МЧС Беларуси  

На неделе в Брестском районе случился пожар в Доме культуры. 

Огонь повредил инвентарь и декорации в подвале – здесь подробности.  
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 15 декабря произошёл пожар в комплексе «Парк истории Сула», который находится в деревне Сула Столбцовского района.   Фото: МЧС Беларуси  ...
 
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