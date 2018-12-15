Белоруски стали пятыми в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии

В Австрии эстафетными гонками завершается второй этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт вышли девушки. Нашу страну представляли Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Сола и Ирина Кручинкина.

Динара Алимбекова и Ирина Кривко без ошибок прошли огневые рубежи и показали относительно неплохую скорость. Это позволило белорускам повести борьбу за высокие места. После пятой стрельбы Анна Сола и вовсе вывела команду Беларуси на первое место. Однако скорости на последнем круге не хватило молодой спортсменке.

Тем не менее, шансы на шестерку сильнейших были высоки. Практически всю дистанцию Ирина Кручинкина вела борьбу за четвертое место со своей экс-соотечественницей россиянкой Ириной Старых. Нервы подвели нашу биатлонистку и на последнем рубеже ей пришлось использовать три дополнительных патрона. На финише сборная Беларуси оказалась на пятой позиции.

Победу праздновали итальянские биатлонистки. «Серебро» завоевала сборная Швеции, «бронзу» – француженки. Отметим, что белоруски обошли традиционно сильные команды Германии, Норвегии, Украины, Чехии.

Высокий результат в эстафете позволил команде Беларуси подняться с 14 на 10 место в Кубке наций. Лидируют в этом зачете итальянки.

Второй этап Кубка мира по биатлону завершится мужской эстафетой. Сборную Беларуси представят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Владимир Чепелин. Начало – в 16.00 по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5».