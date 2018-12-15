ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруски стали пятыми в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии

16.12.2018 14:48 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Белоруски стали пятыми в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии
Фото: ibu_wc / twitter.com

В Австрии эстафетными гонками завершается второй этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт вышли девушки. Нашу страну представляли Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Сола и Ирина Кручинкина.

Белоруски стали пятыми в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии Кривко попала в цветочную церемонию в спринте на этапе Кубка мира в Австрии

Динара Алимбекова и Ирина Кривко без ошибок прошли огневые рубежи и показали относительно неплохую скорость. Это позволило белорускам повести борьбу за высокие места. После пятой стрельбы Анна Сола и вовсе вывела команду Беларуси на первое место. Однако скорости на последнем круге не хватило молодой спортсменке.

Тем не менее, шансы на шестерку сильнейших были высоки. Практически всю дистанцию Ирина Кручинкина вела борьбу за четвертое место со своей экс-соотечественницей россиянкой Ириной Старых. Нервы подвели нашу биатлонистку и на последнем рубеже ей пришлось использовать три дополнительных патрона. На финише сборная Беларуси оказалась на пятой позиции.

Победу праздновали итальянские биатлонистки. «Серебро» завоевала сборная Швеции, «бронзу» – француженки. Отметим, что белоруски обошли традиционно сильные команды Германии, Норвегии, Украины, Чехии.

Высокий результат в эстафете позволил команде Беларуси подняться с 14 на 10 место в Кубке наций. Лидируют в этом зачете итальянки.

Второй этап Кубка мира по биатлону завершится мужской эстафетой. Сборную Беларуси представят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Владимир Чепелин. Начало – в 16.00 по белорусскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал «Беларусь 5».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В австрийском Хохфильцене завершается второй этап Кубка мира по биатлону.
 
Новости дня
Новости разные
 
Очередь на переход Козловичи из фур растянулась за Каменецкое кольцо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика