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Ученые рассказали, сколько алкоголя можно употреблять
16.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
Безопасную для организма дозу алкогольных напитков определили специалисты Кембриджского университета.
Так, ученые советуют выпивать не более 100 грамм чистого спирта в неделю (пять кружек пива крепостью 4% или 875 миллилитров вина крепостью 13%).
При этом превышение допустимой дозы даже на 100 грамм уменьшает продолжительность жизни на полгода, а на 250 грамм — на один-два года.
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Безопасную для организма дозу алкогольных напитков определили специалисты Кембриджского университета. Так, ученые советуют...
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