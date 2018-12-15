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Ученые рассказали, сколько алкоголя можно употреблять

16.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Ученые рассказали, сколько алкоголя можно употреблять

Безопасную для организма дозу алкогольных напитков определили специалисты Кембриджского университета.

Так, ученые советуют выпивать не более 100 грамм чистого спирта в неделю (пять кружек пива крепостью 4% или 875 миллилитров вина крепостью 13%).

При этом превышение допустимой дозы даже на 100 грамм уменьшает продолжительность жизни на полгода, а на 250 грамм — на один-два года.

 
 
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Безопасную для организма дозу алкогольных напитков определили специалисты Кембриджского университета. Так, ученые советуют...
 
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