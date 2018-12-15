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Пятидесятнической церкви трижды отказали в регистрации в Минске

16.12.2018 15:06 — Разное | Партизан  
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В Минске пятидесятническая церковь «Да будет воля Твоя» второй год не может получить государственную регистрацию. Об этом рассказал Forum 18 пастор общины Вячеслав Новаковский.

Церковь «Да будет воля Твоя» раньше была членом пятидесятнического объединения. К ней принадлежат более 20 членов, но из-за белорусских законов не могут проводить религиозные собрания, так как при отсутствии регистрации им может грозить наказание. «Мы хотим следовать закону и собираться на религиозные встречи, не боясь рейдов, штрафов и задержаний», — отметил пастор.

Он также подчеркнул, что закон не объясняет, как религиозные объединения могут пользоваться свободой совести до получения регистрации. «Для регистрации общины нужно не менее 20 верующих, но если они собираются, то они не будут сидеть и ждать (проведения богослужений) до получения регистрации», — считает Новаковский.

Заявление на свою первую регистрацию церковь отозвала сама в 2017 году, так как владелец участка, предоставивший юридический адрес, не мог больше ждать ответа чиновников.

Во второй раз пастор Новаковский подал заявление на регистрацию 6 февраля 2018 года. Отказ пришел 16 июля, при этом власти нарушили установленный законом срок ответа в 60 дней. Более того, в отказе говорится, что верования автономной церкви «Да будет воля Твоя» ранее не были известны в Беларуси, а информация о них не была предоставлена в Мингорисполком.

Пастор не понимает причины такого заявления, поскольку церковь является пятидесятнической. Он также заявил, что в ходе второй попытки регистрации власти пытались надавить на владельца юридического адреса церкви.


Вячеслав Новаковский также заявил, что в частной беседе замначальника отдела  по координации идеологической работы, делам религий и национальностей Главное управление идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Алла Мартынова, которая и подписала отказ, заявила о приказе «сверху» не регистрировать новые общины. В комментарии Forum 18 она отметила, что все проблемы с регистрацией связаны с документами. Другие комментарии по телефону она отказалась давать.

Пастор подал жалобу на нерегистрации в суд Московского района Минска, но 3 декабря она была отвергнута. По его словам, суд нарушил закон, не дав возможности пригласить специалиста и ознакомиться с материалами дела. Он намерен продолжать обжаловать решение.

Пятидесятники — евангельские христиане, последователи Всемирного пятидесятнического братства, на сегодняшний день самого многочисленного из всех направлений протестантизма.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске пятидесятническая церковь «Да будет воля Твоя» второй год не может получить государственную регистрацию. Об этом рассказал Forum 18 пастор общины Вячеслав...
 
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