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Цены на крепкий алкоголь с понедельника могут измениться

16.12.2018 14:59 — Разное | Партизан  
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С 17 декабря 2018 года вступает в силу постановление МАРТ от 19 октября 2018 года № 80 «О внесении изменения в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 2 октября 2017 г. № 52 «Об установлении предельных минимальных цен на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов».

Главное нововведение — единый уровень торговых наценок на все виды продукции любых производителей алкогольных напитков на одном торговом объекте.

Владельцу торговой точки разрешается самостоятельно устанавливать этот уровень.
 
 
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С 17 декабря 2018 года вступает в силу постановление МАРТ от 19 октября 2018 года № 80 «О внесении изменения в постановление Министерства антимонопольного регулирования...
 
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