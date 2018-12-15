Екатерина Карстен: если доберусь до Токио, это станет кульминацией моей карьеры

Легендарная гребчиха академического стиля – белоруска Екатерина Карстен – готовится к восьмым (!) в карьере Олимпийским играм. Двукратная олимпийская чемпионка, серебряный и двукратный бронзовый призер Игр, многократная победительница чемпионатов мира – она попала в поле внимания Международного олимпийского комитета. На сайте МОК вышло интервью с Екатериной. Предлагаем его перевод.





– Как самочувствие?





– Чувствую себя довольно хорошо и достаточно сильной. Я тренируюсь рядом с молодыми спортсменами и получаю от них заряд бодрости. Живу в таком ритме уже 30 лет и для меня это нормально – рано просыпаться и идти на тренировку.





– Вас подстегивает перспектива выступить на восьмой для вас Олимпиаде, которая пройдет в Токио в 2020-м году?





– Полагаю, если доберусь до Токио, это станет кульминацией моей карьеры. Но не хотела бы думать об этом слишком много. Не уверена, что буду в достаточно хорошей форме, чтобы туда поехать, но выступить там было бы фантастически.





– В 2017-м году ваш муж подарил вам кольцо в честь 30-летия занятия греблей. Расскажите подробнее…





– Это очень особенное кольцо. Внутри изображены олимпийские кольца и рядом стоят даты всех Олимпийских игр, в которых я участвовала. Но одна строка пропущена. Муж сказал, что это специально для Токио-2020, чтобы я попала на эти Игры. Таким образом он поддерживает все, что я делаю.





– В чем секрет вашего спортивного долголетия?





– Много об этом думала, но у меня нет секрета. Я просто люблю то, что делаю, вот и все. Никогда не соблюдала специальных диет. Иногда я допоздна засиживалась, но даже после бессонных ночей выигрывала гонки. Ничего особенного в моем спортивном долголетии нет. Может, мне просто повезло.





– Что думает ваша дочь о том, что в 46 лет вы все еще соревнуетесь на элитном уровне?





– Конечно, она беспокоится. В основном, о моем здоровье и всяком неприятном, что происходит с моим телом. Она много об этом говорит, но, понимает, что гребля – моя жизнь, и она всегда меня поддерживает. Думаю, она действительно мной гордится, но не говорит об этом слишком часто.





Моя племянница, которая живет в Беларуси, говорит о моих медалях и достижениях гораздо чаще.









– Ваша дочь занимается греблей?





– Она очень высокая и привыкла грести. Раньше я говорила, что завершу карьеру, когда сяду в о экипаж с дочерью и выиграю Олимпийские игры. Но, к сожалению, полтора года назад она прекратила занятия.





– Оглядываясь на ваши первые Игры в Барселоне-1992, как за это время изменились вы и сам спорт?





– В Барселоне мне было всего лишь 20 лет, и это была моя работа. Я не очень ценила, что это Олимпийские игры. Велика разница между мной того образца и нынешней – по технике, темпу. Гребля развивалась все эти годы, и теперь спортсменам приходится прикладывать очень много усилий. Сегодня они более продвинутые. Как и гребля – она стала гораздо сложнее и профессиональнее.





– Какой эпизод в карьере наиболее яркий?





– Конечно, заезд в одиночке в Атланте-1996. Это был великий момент и мое первое золото Олимпийских игр. Как же это было прекрасно! С тех пор у нас с моим первым тренером появилась традиция. Он покупал шампанское, мы опускали в бокал медаль и пили из него вместе. Пили из обыкновенного бокала, потому что медали слишком большие, чтобы поместиться в бокал для шампанского.





– Сожаления?





– Нет, не стала бы ничего менять. Все произошло так, как и должно было.





– Что вас увлекает кроме гребли?





– Люблю собирать пазлы. Если начинаю, остановиться уже невозможно. Как-то собрала пазл на пять тысяч фрагментов – это была карта мира. Собирала его несколько месяцев. Могу делать это только между тренировками, но время пролетает слишком быстро!





Еще люблю выращивать цветы и ухаживать за ними. Вязать тоже люблю, увлекаюсь этим давным-давно. Раньше вязала одежду для моей дочери. Когда она хотела что-то купить, я просто ей это вязала. Все это здорово отвлекает меня от гребли и помогает расслабиться.





– Можете представить свою жизнь без спорта?





– Не могу. Я собиралась завершить карьеру после Игр в Рио-2016, но не смогла это сделать. Не могу представить жизнь без тренировок и четкого графика. Правда, сейчас я даже думать не хочу о завершении карьеры.



