ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Екатерина Карстен: если доберусь до Токио, это станет кульминацией моей карьеры

16.12.2018 14:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
МОК сделал интервью с легендарной белорусской гребчихой Екатериной Карстен.

Екатерина Карстен: если доберусь до Токио, это станет кульминацией моей карьеры
Легендарная гребчиха академического стиля – белоруска Екатерина Карстен – готовится к восьмым (!) в карьере Олимпийским играм. Двукратная олимпийская чемпионка, серебряный и двукратный бронзовый призер Игр, многократная победительница чемпионатов мира – она попала в поле внимания Международного олимпийского комитета. На сайте МОК вышло интервью с Екатериной. Предлагаем его перевод.

– Как самочувствие?

– Чувствую себя довольно хорошо и достаточно сильной. Я тренируюсь рядом с молодыми спортсменами и получаю от них заряд бодрости. Живу в таком ритме уже 30 лет и для меня это нормально – рано просыпаться и идти на тренировку.

– Вас подстегивает перспектива выступить на восьмой для вас Олимпиаде, которая пройдет в Токио в 2020-м году?

– Полагаю, если доберусь до Токио, это станет кульминацией моей карьеры. Но не хотела бы думать об этом слишком много. Не уверена, что буду в достаточно хорошей форме, чтобы туда поехать, но выступить там было бы фантастически.

– В 2017-м году ваш муж подарил вам кольцо в честь 30-летия занятия греблей. Расскажите подробнее…

– Это очень особенное кольцо. Внутри изображены олимпийские кольца и рядом стоят даты всех Олимпийских игр, в которых я участвовала. Но одна строка пропущена. Муж сказал, что это специально для Токио-2020, чтобы я попала на эти Игры. Таким образом он поддерживает все, что я делаю. 

– В чем секрет вашего спортивного долголетия?

– Много об этом думала, но у меня нет секрета. Я просто люблю то, что делаю, вот и все. Никогда не соблюдала специальных диет. Иногда я допоздна засиживалась, но даже после бессонных ночей выигрывала гонки. Ничего особенного в моем спортивном долголетии нет. Может, мне просто повезло.

– Что думает ваша дочь о том, что в 46 лет вы все еще соревнуетесь на элитном уровне?

– Конечно, она беспокоится. В основном, о моем здоровье и всяком неприятном, что происходит с моим телом. Она много об этом говорит, но, понимает, что гребля – моя жизнь, и она всегда меня поддерживает. Думаю, она действительно мной гордится, но не говорит об этом слишком часто.

Моя племянница, которая живет в Беларуси, говорит о моих медалях и достижениях гораздо чаще.


– Ваша дочь занимается греблей?

– Она очень высокая и привыкла грести. Раньше я говорила, что завершу карьеру, когда сяду в о экипаж с дочерью и выиграю Олимпийские игры. Но, к сожалению, полтора года назад она прекратила занятия.

– Оглядываясь на ваши первые Игры в Барселоне-1992, как за это время изменились вы и сам спорт?

– В Барселоне мне было всего лишь 20 лет, и это была моя работа. Я не очень ценила, что это Олимпийские игры. Велика разница между мной того образца и нынешней – по технике, темпу. Гребля развивалась все эти годы, и теперь спортсменам приходится прикладывать очень много усилий. Сегодня они более продвинутые. Как и гребля – она стала гораздо сложнее и профессиональнее.

– Какой эпизод в карьере наиболее яркий?

– Конечно, заезд в одиночке в Атланте-1996. Это был великий момент и мое первое золото Олимпийских игр. Как же это было прекрасно! С тех пор у нас с моим первым тренером появилась традиция. Он покупал шампанское, мы опускали в бокал медаль и пили из него вместе. Пили из обыкновенного бокала, потому что медали слишком большие, чтобы поместиться в бокал для шампанского.

– Сожаления?

– Нет, не стала бы ничего менять. Все произошло так, как и должно было.

– Что вас увлекает кроме гребли?

– Люблю собирать пазлы. Если начинаю, остановиться уже невозможно. Как-то собрала пазл на пять тысяч фрагментов – это была карта мира. Собирала его несколько месяцев. Могу делать это только между тренировками, но время пролетает слишком быстро!

Еще люблю выращивать цветы и ухаживать за ними. Вязать тоже люблю, увлекаюсь этим давным-давно. Раньше вязала одежду для моей дочери. Когда она хотела что-то купить, я просто ей это вязала. Все это здорово отвлекает меня от гребли и помогает расслабиться.

– Можете представить свою жизнь без спорта?

– Не могу. Я собиралась завершить карьеру после Игр в Рио-2016, но не смогла это сделать. Не могу представить жизнь без тренировок и четкого графика. Правда, сейчас я даже думать не хочу о завершении карьеры.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МОК сделал интервью с легендарной белорусской гребчихой Екатериной Карстен.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруски стали пятыми в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика