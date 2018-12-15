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Бывшего футболиста сборной России встретили похожим на бомжа

16.12.2018 14:23 — Разное | Партизан  
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о встрече с партнером по национальной команде полузащитником Иваном Саенко. Интервью с ним вышло в эфире канала «Матч Премьер».


По словам 37-летнего Павлюченко, Саенко был обманут «лучшим другом», который посоветовал тому вложить деньги в «поля в Африке». «Я вот не так давно его видел, он выглядел как бомж», — отметил футболист. При этом он допустил, что положение Саенко могло исправиться.

Саенко завершил карьеру игрока в 2011 году. На тот момент полузащитнику было 28 лет. Как и Павлюченко, он входил в состав сборной России на чемпионате Европы в 2008 году. Тогда российская сборная добралась до полуфинала турнира и завоевала бронзовые медали.

Большую часть карьеры Саенко провел в Германии, выступая за «Карлсруэ» и «Нюрнберг». После успешного выступления на Евро полузащитник перешел в московский «Спартак», в составе которого стал серебряным призером чемпионата России.


 
 
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о встрече с партнером по национальной команде полузащитником Иваном Саенко. Интервью с ним вышло в...
 
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