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«Мы защищаем свою честь». Лидеры профсоюза РЭП требуют опровержения от сайта БелНовости

16.12.2018 14:16 — Разное | Партизан  
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Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в суд Центрального района Минска подали лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик, сообщает praca-by.info. Ответчиком выступает сайт belnovosti.by.

21 мая на сайте belnovosti.by появилась публикация «Фиктивный РЭП Федынича».

«К примеру, в 2015 году Комлик приобрел двухкомнатную квартиру стоимостью не менее 42 тыс. евро и загородный дом стоимостью около 42 тыс. евро… Федынич же, как истинный лидер и защитник трудящихся не стал мелочиться и в том же 2015 году зарегистрировал дом стоимостью около 100 тыс. евро, построенный на одном из принадлежащих ему земельных участков под Минском», – утверждают belnovosti.by в статье “Фиктивный РЭП Федынича”.

Еще летом 2018 года Геннадий Федынич и Игорь Комлик подавали иск в суд Центрального района Минска о защите чести, достоинства и деловой репутации к сайту belnovosti.by. Однако суд отказал в рассмотрении иска.

– Первый иск суд по надуманным причинам, я считаю, оставил без движения. Сайт belnovosti.by распространял домыслы, что нами присваивались профсоюзные деньги, на которые мы с Федыничем приобретали недвижимое имущество, – пояснил Игорь Комлик. – Будучи несогласными с приговором по уголовному делу, мы не можем смириться с домыслами, которые в отношении нас распространял сайт. Мы считаем, что публикации преследовали цель нанести вред нашей репутации в глазах членов профсоюза и граждан Республики Беларусь. Большого воздействия на членов профсоюза эти попытки не возымели, но для не членов профсоюза эта публикация не прошла незамеченной. Мы должны ответить и защитить свою честь.


Геннадий Федынич и Игорь Комлик требуют опубликовать опровержения информации, не соответствующей действительности, и принести публичные извинения.

– Мало того, что сайт обвинил нас в расхищении денежных средств и приобретении недвижимости, так еще и обвинил в «фиктивном» росте рядов профсоюзной организации – чтобы красиво выглядеть перед предполагаемыми донорами. У нас достаточно доказательств для опровержения распространенных сведений, – уверен Игорь Комлик.

– Если бы подобную информацию распространили независимые СМИ в отношении чиновников, то это уже было бы громкое дело – похлеще «дела БЕЛТА». За недостоверную информацию, наносящую ущерб чести и достоинству любого гражданина, все должны нести одинаковую ответственность. И Белновости – не исключение, – добавил лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

 
Теги: Минск
 
 
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Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в суд Центрального района Минска подали лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик, сообщает praca-by.info....
 
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