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Запрещенный в РФ сатирический фильм Смерть Сталина признали лучшей европейской комедией

16.12.2018 14:08 — Разное | Партизан  
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15 декабря Европейская киноакадемия на 31-ой церемонии вручения премий European Film Award признала сатирический фильм Смерть Сталина лучшей европейской комедией.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Кинокартина была снята британским режиссером Армандо Ианнуччи.

Фильм снят по сюжету французского комикса, он описывает борьбу за власть высшей партийной номенклатуры после смерти Сталина в 1953 году. Главными героями киноленты стали Никита Хрущев (Стив Бушеми), Василий Сталин (Руперт Френд), Георгий Жуков (Джейсон Айзекс), а также пианистка Мария Юдина (Ольга Куриленко).

23 января 2018 Министерство культуры России приняло решение отозвать прокатное удостоверение у британской сатирической комедии Смерть Сталина. Основанием для отзыва стало "обнаружение при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации".

В Беларуси фильм показали. Показы прошли без особых восторгов.

 
 
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15 декабря Европейская киноакадемия на 31-ой церемонии вручения премий European Film Award признала сатирический фильм Смерть Сталина лучшей европейской комедией.
 
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