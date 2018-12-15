ОАО «Белоозерский энергомеханический завод» будет реорганизовано

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, в целях стабилизации финансово-экономического положения предприятия в настоящее время проводится работа по его реорганизации. Реорганизация ОАО «БЭЗ» будет проведена путем разделения его по видам производства:





- литейное производство сохраняется в ОАО «БЭЗ» (участники: ЗАО «ТЭП-Холдинг» и акционеры – физические лица);





- котельное и электротехническое производство передается выделяемому ОАО «Котельное и электротехническое производство» со 100-процентной долей государства с последующим его преобразованием в РУП «Котельное и электротехническое производство» и присоединением к РУП «Брестэнерго».





Как отмечают в Минэнерго, в течение нескольких последних лет кризисные явления на постсоветском пространстве негативно отразились на финансово-экономической деятельности ОАО «БЭЗ». «Несмотря на принимаемые организационные и экономические меры ОАО «БЭЗ» не удалось выйти на устойчивый уровень финансово-экономической стабильности. Основная причина заключается в отсутствии загрузки в достаточных объемах промышленного производства», — говорится в сообщении.









Приказом Министерства энергетики Республики Беларусь создана рабочая группа по выработке предложений по перспективам развития ОАО «БЭЗ». На заседаниях рабочей группы, состоявшихся 29 ноября и 4 декабря 2018 г в ГПО «Белэнерго» с участием заинтересованных сторон рассмотрен весь комплекс вопросов в отношении ОАО «БЭЗ», в том числе по корректировке плана по реорганизации общества. В соответствии со скорректированным планом завершить процедуру реорганизации планируется в мае 2019 г.





Открытое акционерное общество «Белоозерский энергомеханический завод» (ОАО «БЭЗ») создано 13 ноября 2009 г путем преобразования РУП «Белоозерский энергомеханический завод» и является преемником прав и обязанностей названного предприятия.