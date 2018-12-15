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"Парк истории Сула" горел под Столбцами
Спасатели ликвидировали пожар в туристическом комплексе "Парк-музей интерактивной истории Сула", сообщили в пресс-службе МЧС в воскресенье.
Пожар произошел в деревне Сула (Столбцовский района), в здании "Королевской ассамблеи". Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС около девяти часов вечера в субботу.
"По прибытии подразделений МЧС кровля горела открытым пламенем", - сообщили в пресс-службе.
Горевшее здание было построено предположительно в 19 веке, его реконструкция прошла в 2008 году. Размер каменной одноэтажной постройки - 15х30 метров, здание электрифицировано, крыша - металлическая по деревянной обрешетке.
"Пожар был оперативно локализован и ликвидирован спасателями. Пострадавших нет", - уточнили в пресс-службе МЧС.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара. По одной из рассматриваемых версий, к возгоранию могло привести короткое замыкание электропроводки.
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Спасатели ликвидировали пожар в туристическом комплексе "Парк-музей интерактивной истории Сула", сообщили в пресс-службе МЧС в воскресенье.
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