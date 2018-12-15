Глава ИБУ: переход Ильченко одобрен, но больше мы не будем принимать решения по переходам спортсменов под другой флаг









Накануне в Австрии состоялось заседание исполкома ИБУ, на котором в том числе обсуждался вопрос перехода Кристины Ильченко из белорусской сборной в сборную России. Также на исполкоме должен был рассматриваться вопрос о переходе в сборную Беларуси из России Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова.





В воскресенье, 16 декабря, президент ИБУ Оле Далин объявил:





"Мы одобрили запрос СБР по поводу перехода Кристины Ильченко из Беларуси в Россию на заседании Исполкома. Но мы также приняли решение, что больше не будем принимать решения по новым запросам на переходы спортсменов из одной страны в другую, пока не примем новую конституцию. Пока правила по смене гражданства несовершенны. Принятие новой конституции ожидается осенью, и она уже будет работать на следующий сезон", — цитирует главу ИБЮ официальный сайт СБР.



