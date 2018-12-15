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Глава ИБУ: переход Ильченко одобрен, но больше мы не будем принимать решения по переходам спортсменов под другой флаг

16.12.2018 13:30 — Разное | Партизан  
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Исполком Международного союза биатлонистов одобрил переход Кристины Ильченко в сборную России



Накануне в Австрии состоялось заседание исполкома ИБУ, на котором в том числе обсуждался вопрос перехода Кристины Ильченко из белорусской сборной в сборную России. Также на исполкоме должен был рассматриваться вопрос о переходе в сборную Беларуси из России Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова. 

В воскресенье, 16 декабря, президент ИБУ Оле Далин объявил: 

"Мы одобрили запрос СБР по поводу перехода Кристины Ильченко из Беларуси в Россию на заседании Исполкома. Но мы также приняли решение, что больше не будем принимать решения по новым запросам на переходы спортсменов из одной страны в другую, пока не примем новую конституцию. Пока правила по смене гражданства несовершенны. Принятие новой конституции ожидается осенью, и она уже будет работать на следующий сезон", — цитирует главу ИБЮ официальный сайт СБР.


 
 
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Исполком Международного союза биатлонистов одобрил переход Кристины Ильченко в сборную России
 
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