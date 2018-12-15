Венедиктов: Путин и Лукашенко обсудят, станет ли Беларусь новым Крымом

naviny.by . «Я всегда говорил, я согласен с президентом Лукашенко, что одна из возможностей и видений нынешней кремлевской команды — это интеграция с Беларусью. Скорость и форма интеграции в Кремле и Беларуси разные. Да, Лукашенко хочет сохранить для Беларуси независимость и быть независимым президентом», — отметил Венедиктов, передают





«И когда я был в Беларуси прошлым летом, — продолжил он, — я видел, каким образом довольно быстрыми темпами довольно быстро развивается внедрение белорусского языка, например, белорусской истории. «И мы наследники не Киева, — говорит Лукашенко, — как Москва, а мы наследники Великого княжества Литовского. Мы наследники Вильно».









По словам Венедиктова, тема ближайшей встречи Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным — «это не только нефть, ребята, это не только цены на прогонку, это не только обидки разные — это сущностная история, станет ли Беларусь Крымом в том или ином виде».





«Я знаю, чего думают и как разговаривают в Кремле», — подчеркнул главред «Эха Москвы».





Венедиктов убежден, что интерес Москвы и России в том, чтобы Беларусь, так же, как Украина, не была в ЕС и НАТО. На вопрос «У России хватит денег еще и на Беларусь?» он ответил утвердительно: «У нас всё есть».





«Россия не давала Беларуси какие-либо обещания по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России», — подчеркнул он.



