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Венедиктов: Путин и Лукашенко обсудят, станет ли Беларусь новым Крымом

16.12.2018 13:08 — Разное | Партизан  
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Между белорусской и российской элитами постоянно вспыхивают искры, поскольку первая хочет сохранить свободу маневра, заявил главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов.

«Я всегда говорил, я согласен с президентом Лукашенко, что одна из возможностей и видений нынешней кремлевской команды — это интеграция с Беларусью. Скорость и форма интеграции в Кремле и Беларуси разные. Да, Лукашенко хочет сохранить для Беларуси независимость и быть независимым президентом», — отметил Венедиктов, передают naviny.by.

«И когда я был в Беларуси прошлым летом, — продолжил он, — я видел, каким образом довольно быстрыми темпами довольно быстро развивается внедрение белорусского языка, например, белорусской истории. «И мы наследники не Киева, — говорит Лукашенко, — как Москва, а мы наследники Великого княжества Литовского. Мы наследники Вильно».


По словам Венедиктова, тема ближайшей встречи Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным — «это не только нефть, ребята, это не только цены на прогонку, это не только обидки разные — это сущностная история, станет ли Беларусь Крымом в том или ином виде».

«Я знаю, чего думают и как разговаривают в Кремле», — подчеркнул главред «Эха Москвы».

Венедиктов убежден, что интерес Москвы и России в том, чтобы Беларусь, так же, как Украина, не была в ЕС и НАТО. На вопрос «У России хватит денег еще и на Беларусь?» он ответил утвердительно: «У нас всё есть».

«Россия не давала Беларуси какие-либо обещания по выплате компенсаций за изменения налогового законодательства в России», — подчеркнул он.

 

 
 
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Между белорусской и российской элитами постоянно вспыхивают искры, поскольку первая хочет сохранить свободу маневра, заявил главный редактор Эха Москвы Алексей...
 
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