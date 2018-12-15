Дайте мне право на сосок! Общество снова спорит о допустимых нормах женской наготы

До недавнего времени Tumblr оставался единственной социальной сетью, где не цензурировался контент пользователей. Руководители платформы утверждали, что ее пользователи могут свободно говорить на тему секса. Как говорил один русский рэпер: «Эпоха была хорошая, эпоху испортили». Tumblr заявил о блокировке картинок, на которых изображен оголенный женский сосок. По информации BBC рассказываем, как это заявление еще раз раскололо мир на противников и сторонников женских сосков.



Первая волна протестов пользователей вылилась в мемы, которые высмеивали новую политику Tumblr. Вот, что начали постить пользователи:

Что говорят эксперты по поводу изображения женских сосков



«Большинство социальных сетей – это публичные компании. Любого рода иски или заявления, например, тех же детских ассоциаций о том, какой ужас и какая порнография царит в сетях, безусловно, бьет по их капитализации. Причем даже не меньше, чем заявления об утечке [данных] пользователей. Вводимые ими запреты – не позиция самих соцсетей, а отражение общественных настроений и рынка», – уверен управляющий директор проекта «Фишки.net» Михаил Гуревич.



«Женская грудь не является порнографичной по своей сути. В искусстве мы видим обнаженную женскую грудь, и нам не приходит в голову, что картины Рубенса – это порнография. Достаточно посмотреть в инстаграм, и мы увидим, что можно создать порнографическую картинку будучи одетой и с прикрытыми сосками», – говорит активистка Femen Яна Жданова.



Сторонники запрета на изображение женского соска не согласны со Ждановой. Они считают, что обнаженная женская грудь отличается от мужской: она гораздо более сексуально притягательна для мужчин, чем мужская – для женщин. Мол, публичное обнажение соска женщины может привести к нарушению общественных норм и нанесет вред детской психике. Естественно, противники запрета в корне не согласны с такой трактовкой запрета на женский сосок. Многие из них выступают за равноправие. Яна Жданова выразила их мысль так: «Тогда мужчин нужно банить тоже. Всех мальчиков, которые фотографируются на тренировках, демонстрируя свои кубики, тоже банить за то, что они слишком порнографичны в своих тренажерных залах».



Нужно (не)банить соски всех полов?



Чтобы разрешить спор, журналисты обратились к сексологам. Увы, однозначного мнения по этому вопросу нет. Директор центра сексуального развития Валерия Агинская говорит, что любая социокультурная группа действительно во многом сама определяет, что является культурно сексуальным, а что – табуированным. Валерия уверена, что запреты на обнаженную женскую грудь – это не про сам факт наготы, который негативно влияет на неокрепшие умы, а, скорее, об утвердившееся отношение обществе к именно женской наготе.



Как активистки отстаивают право на фото своей обнаженной груди



В 2012 году активистка и актриса Лина Эско прошлась голая по Манхэттену, сняла об этом фильм и выложила его на Facebook. Естественно, социальная сеть забанила ленту. В фильме речь шла не только о равенстве между мужчинами и женщинами. Авторы подчеркивали повышенное внимание органов правопорядка и общества к этой части женского тела и задавались вопросом: неужели им больше нечем заняться, кроме как осуждать женщин за демонстрацию сосков? «Мы живем в мире, где каждый день по телевизору нам показывают войну и терроризм. А преступлением века становятся соски Джанет Джексон», – говорит главная героиня фильма.





Сейчас в Facebook и Instagram заявляют, что делают все больше исключений для изображений женских сосков. Например, фотографии якобы можно публиковать, если речь идет о раке, операциях и даже политических протестах. Но активистки Femen это опровергают, говорят, что их по-прежнему банят за фото соска на 30 дней. Причем не только за реальное фото, но и рисунок обнаженной груди. При этом активистки заявляют, что намерены продолжать бороться с соцсетями и общественными нормами через суд. Вопрос о праве женщин появляться в общественных местах и на страницах соцсетей обнаженными рассматривает сейчас в американском суде города Форт-Коллинс, штат Колорадо. Femen борются за то же самое во французских судах.