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Дайте мне право на сосок! Общество снова спорит о допустимых нормах женской наготы

16.12.2018 14:40 — Разное | KYKY  
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До недавнего времени Tumblr оставался единственной социальной сетью, где не цензурировался контент пользователей. Руководители платформы утверждали, что ее пользователи могут свободно говорить на тему секса. Как говорил один русский рэпер: «Эпоха была хорошая, эпоху испортили». Tumblr заявил о блокировке картинок, на которых изображен оголенный женский сосок. По информации BBC рассказываем, как это заявление еще раз раскололо мир на противников и сторонников женских сосков. 

Первая волна протестов пользователей вылилась в мемы, которые высмеивали новую политику Tumblr. Вот, что начали постить пользователи: 

Что говорят эксперты по поводу изображения женских сосков 

«Большинство социальных сетей – это публичные компании. Любого рода иски или заявления, например, тех же детских ассоциаций о том, какой ужас и какая порнография царит в сетях, безусловно, бьет по их капитализации. Причем даже не меньше, чем заявления об утечке [данных] пользователей. Вводимые ими запреты –  не позиция самих соцсетей, а отражение общественных настроений и рынка»,  – уверен управляющий директор проекта «Фишки.net» Михаил Гуревич.

«Женская грудь не является порнографичной по своей сути. В искусстве мы видим обнаженную женскую грудь, и нам не приходит в голову, что картины Рубенса – это порнография. Достаточно посмотреть в инстаграм, и мы увидим, что можно создать порнографическую картинку будучи одетой и с прикрытыми сосками», – говорит активистка Femen Яна Жданова. 

Сторонники запрета на изображение женского соска не согласны со Ждановой. Они считают, что обнаженная женская грудь отличается от мужской: она гораздо более сексуально притягательна для мужчин, чем мужская – для женщин. Мол, публичное обнажение соска женщины может привести к нарушению общественных норм и нанесет вред детской психике. Естественно, противники запрета в корне не согласны с такой трактовкой запрета на женский сосок. Многие из них выступают за равноправие. Яна Жданова выразила их мысль так:  «Тогда мужчин нужно банить тоже. Всех мальчиков, которые фотографируются на тренировках, демонстрируя свои кубики, тоже банить за то, что они слишком порнографичны в своих тренажерных залах». 

Нужно (не)банить соски всех полов? 

Чтобы разрешить спор, журналисты обратились к сексологам. Увы, однозначного мнения по этому вопросу нет. Директор центра сексуального развития Валерия Агинская говорит, что любая социокультурная группа действительно во многом сама определяет, что является культурно сексуальным, а что – табуированным. Валерия уверена, что запреты на обнаженную женскую грудь – это не про сам факт наготы, который негативно влияет на неокрепшие умы, а, скорее, об утвердившееся отношение обществе к именно женской наготе. 

Как активистки отстаивают право на фото своей обнаженной груди 

В 2012 году активистка и актриса Лина Эско прошлась голая по Манхэттену, сняла об этом фильм и выложила его на Facebook. Естественно, социальная сеть забанила ленту. В фильме речь шла не только о равенстве между мужчинами и женщинами. Авторы подчеркивали повышенное внимание органов правопорядка и общества к этой части женского тела и задавались вопросом: неужели им больше нечем заняться, кроме как осуждать женщин за демонстрацию сосков? «Мы живем в мире, где каждый день по телевизору нам показывают войну и терроризм. А преступлением века становятся соски Джанет Джексон»,  – говорит главная героиня фильма.



Сейчас в Facebook и Instagram заявляют, что делают все больше исключений для изображений женских сосков. Например, фотографии якобы можно публиковать, если речь идет о раке, операциях и даже политических протестах. Но активистки Femen это опровергают, говорят, что их по-прежнему банят за фото соска на 30 дней. Причем не только за реальное фото, но и рисунок обнаженной груди. При этом активистки заявляют, что намерены продолжать бороться с соцсетями и общественными нормами через суд. Вопрос о праве женщин появляться в общественных местах и на страницах соцсетей обнаженными рассматривает сейчас в американском суде города Форт-Коллинс, штат Колорадо. Femen борются за то же самое во французских судах. 

 
 
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До недавнего времени Tumblr оставался единственной социальной сетью, где не цензурировался контент пользователей. Руководители платформы утверждали, что ее...
 
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