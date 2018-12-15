﻿ «Зажигать» сказочное настроение в Гродно будут две субботы подряд. 21.by
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«Зажигать» сказочное настроение в Гродно будут две субботы подряд

16.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Спросите как? Очень просто! Те, кто в первую по-настоящему сказочную субботу пропустит праздничное шествие Дедов Морозов и Снегурочек и включение праздничной иллюминации в Гродно, смогут наверстать упущенное ровно через неделю.
 
«Зажигать» сказочное настроение в Гродно будут две субботы подряд
 
Не подумайте, что шествие сказочных персонажей поставят на «repeat». В центре Гродно 22 декабря вновь будут «зажигать» елки и на этот раз их будет сразу 40!
 
Именно столько предприятий и организаций города Гродно представят свои новогодние елки в городском парке имени  Жилибера. Впервые небольшая «Аллея елок» появилась в Швейцарской в прошлом году, но в этом году она значительно прирастет новыми деревцами. 
 
22 декабря в 17.00 гостей ждет красочное открытие сказочной территории  парка «MagikLand», а также презентация елок от предприятий и организаций города. После этого будет объявлен конкурс на «Лучшую новогоднюю елку» и выставить свою отметку лучшей елке сможет каждый – проголосовав за наиболее понравившуюся и оригинальную на сайте grodnonews.by.
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Спросите как? Очень просто! Те, кто в первую по-настоящему сказочную субботу пропустит праздничное шествие Дедов Морозов и Снегурочек и включение праздничной...
 
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