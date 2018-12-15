«Зажигать» сказочное настроение в Гродно будут две субботы подряд

Спросите как? Очень просто! Те, кто в первую по-настоящему сказочную субботу пропустит праздничное шествие Дедов Морозов и Снегурочек и включение праздничной иллюминации в Гродно, смогут наверстать упущенное ровно через неделю.





Не подумайте, что шествие сказочных персонажей поставят на «repeat». В центре Гродно 22 декабря вновь будут «зажигать» елки и на этот раз их будет сразу 40!

Именно столько предприятий и организаций города Гродно представят свои новогодние елки в городском парке имени Жилибера. Впервые небольшая «Аллея елок» появилась в Швейцарской в прошлом году, но в этом году она значительно прирастет новыми деревцами.

22 декабря в 17.00 гостей ждет красочное открытие сказочной территории парка «MagikLand», а также презентация елок от предприятий и организаций города. После этого будет объявлен конкурс на «Лучшую новогоднюю елку» и выставить свою отметку лучшей елке сможет каждый – проголосовав за наиболее понравившуюся и оригинальную на сайте grodnonews.by.