ПАСЕ стала заложницей радикалов - председатель Госдумы РФ

"Первую скрипку" в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сейчас играют радикалы, которые при поддержке Лондона и Вашингтона определяют политику и решения этой организации, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Эта структура сегодня оказалась заложницей в руках у крайних радикалов, которые представлены странами Прибалтики, Польшей, Украиной. Учитывая, что очень активно на этой площадке их поддерживают Великобритания и Соединенные Штаты Америки, они фактически навязывают мнение всей Парламентской Ассамблее", - сказал В.Володин в интервью программе Первого канала "Толстой. Воскресенье".

Как заметил спикер, другим странам это не нравится. "И мы это слышим не только в ходе нашего диалога с национальными парламентами крупнейших стран Европы, это позиция, в том числе, и генерального секретаря (Совета Европы), господина (Турбьерна) Ягланда, который приезжал к нам в Россию и встречался в Государственной Думе с моими коллегам. Я с ним этот вопрос обсуждал - не нравится то, что происходит в ПАСЕ", - сообщил спикер Госдумы.

Он заявил, что делегация РФ не будет принимать участия в такой парламентской ассамблее - "пока там не одумаются, пока не примут решения, которые будут соответствовать и демократическим принципам, и нормам, и стандартам парламентаризма".

В.Володин сообщил, что Госдума сегодня "достаточно эффективно" поддерживает диалог со всеми национальными парламентами европейских государств.

Что касается ПАСЕ, то, подчеркнул политик, "не те отношения" сложились исключительно по вине коллег из ассамблеи. "Потому что они посчитали, что можно рот заткнуть любой стране, и, при этом, страна еще должна платить деньги. Причем, большие деньги - десятки миллионов долларов - как взнос в Парламентскую Ассамблею", - сказал В.Володин.

"Мы, со своей стороны, говорим, что, если не будет предоставлена равная возможность всем национальным делегациям, не только России, высказывать свою точку зрения, то нам просто нет смысла участвовать в работе ПАСЕ. Потому что мы не можем эффективно представлять интересы своих граждан, своей страны", - заявил председатель Госдумы.

Что касается взноса в бюджет Совета Европы на обеспечение деятельности ПАСЕ, пока "у нас экономия бюджета", заметил спикер.

"Зачем платить за то, что для граждан нашей страны не приносит абсолютно никаких результатов? Лучше сэкономить, а когда одумаются, конечно, мы этот формат востребуем", - добавил В.Володин.

В апреле 2014 года делегация РФ в ПАСЕ была лишена права участвовать в голосовании в связи с воссоединением Крыма с Россией и ситуацией на Украине. В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

В знак протеста делегация РФ отказалась от участия в сессиях ассамблеи, которые проходят четыре раза в год, и обусловила возвращение к полноценной работе в ПАСЕ восстановлением всех полномочий, а также внесением поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций.

В 2017 году Москва в связи с этой ситуацией приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы.

Генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд в ходе осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге заявил, что если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, комитет министров организации не только может, но и будет обязан исключить ее из списка стран-членов.

В октябре В.Володин заявил, что Россия может принять решение покинуть Совет Европы, если ПАСЕ не откажется от ущемления прав национальных делегаций.