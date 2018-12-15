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Протесты "желтых жилетов" существенно снизили рейтинг Макрона - опрос

16.12.2018 14:13 — Разное | Интерфакс  
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Акции протеста "желтых жилетов" оказали негативный эффект на популярность президента Франции Эмманюэля Макрона и еще больше снизили его поддержку в обществе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию Французского института изучения общественного мнения.

Так, по данным опроса населения, рейтинг одобрения Э.Макрона снизился на два процентных пункта и составил 23%.

В то же время число людей, "крайне разочарованных" деятельностью Э.Макрона на посту президента, увеличилось на шесть процентных пунктов - до 45%.

Также СМИ сообщают, что до этой недели большая часть французов поддерживала демонстрации "желтых жилетов". Однако после обращения в минувший понедельник президента к нации сторонники и противники акций протеста разделились примерно поровну.

В сентябре этого года результаты опроса компании Odoxa показывали, что рейтинг популярности французского лидера достиг самого низкого показателя за все время его президентства: тогда лишь 29% французов одобряли его деятельность.

В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "желтые жилеты" и традиционно проводятся по субботам. Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов по повышению цен на бензин, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом - особенно - недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.

В понедельник Э.Макрон в телеобращении к народу объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения населения. Так, он заявил, что со следующего года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.

По данным за минувшую субботу, число демонстрантов уменьшилось вдвое по сравнению с демонстрациями недельной давности: на них власти насчитали 126 тыс. участников. В частности, в Париже в эту субботу собралось 4 тыс. демонстрантов, тогда как неделю назад их было 10 тыс. Стражи порядка за 15 декабря задержали 168 человек - значительно меньше, чем неделю назад.

Наблюдатели отмечают, что такое снижение активности "желтых жилетов" во многом связано с мерами по помощи нуждающимся французам, о которых ранее на этой неделе объявил президент Франции. Кроме того, многие "желтые жилеты" на этот раз не стали поводить акции протеста, так как их внимание переключилось на недавний теракт в Страсбурге, где мужчина открыл огонь по толпе, а спустя примерно двое суток был застрелен полицией.

 
 
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Акции протеста "желтых жилетов" оказали негативный эффект на популярность президента Франции Эмманюэля Макрона и еще больше снизили его поддержку в обществе,...
 
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